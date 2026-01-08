سان جيرمان يتوج بلقب كأس الأبطال الفرنسي معززاً رقمه القياسي

حصد نادي باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم (كأس الأبطال)، للمرة الرابعة على التوالي (14 تاريخياً)، عقب انتصاره بركلات الترجيح 4-1 على أولمبيك مرسيليا بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في مباراة مثيرة للغاية، أقيمت اليوم الخميس، على استاد جابر الأحمد الدولي بدولة الكويت.

وتقدّم باريس سان جيرمان في النتيجة عن طريق نجمه المتوج بالكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم، الفرنسي عثمان ديمبيلي عند الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة حاسمة من البرتغالي فيتينيا، قبل أن تنقلب الأمور في الحصة الثانية حين أدرك مرسيليا التعادل عبر الإنكليزي ميسون غرينوود في الدقيقة 74 من علامة الجزاء، بعد تعرّض صاحب الـ24 عاما لعرقلة من الحارس الفرنسي لوكا شوفالييه.

وبينما كان باريس يحاول تسجيل الهدف الثاني والوصول للقبه الرابع عشر، تلقى صدمة عند الدقيقة 87، حين حاول لاعبه باتشو التصدي لعرضية من العاجي حامد جونيور تراوري، لكن مدافع الباريسي حوّلها في الشباك عن طريق الخطأ ليمنح مرسيليا التقدّم بهدفين لواحد، إلا أن ذلك لم يضعف عزيمة لاعبي المدرب الإسباني لويس إنريكي، بعدما استطاع البرتغالي غونزالو راموس إدارك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، إثر تمريرة رأسية من زميله الفرنسي برادلي باركولا.

واتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أبدع خلالها الحارس شوفالييه، بعدما كان النادي قد وضع ثقته حين تعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الماضي بطلبٍ من إنريكي نفسه لخلافة الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والذي وضعه الباريسي على لائحة البيع قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنكليزي في وقتٍ لاحق.

ووقف شوفالييه سداً منيعاً أمام أحلام فريق مرسيليا، الذي كان يطمح لخطف اللقب الرابع في تاريخه بعد 1971 و2010 و2011، لكن أحلامه تحطّمت بعدما أهدر مات أوريلي وتراوري ضربتين، في الوقت الذي سجل فيه كلّ من غونزالو راموس، وفيتينيا، ونونو منديش، وديزيريه دوري أهداف الباريسي.