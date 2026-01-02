- على الرغم من موسم استثنائي لباريس سان جيرمان في 2024-2025، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا وخمسة ألقاب أخرى، إلا أنه لم يتمكن من دخول المراكز الخمسة الأولى في تصنيف "يويفا"، حيث احتل المركز السادس. - تصدر ريال مدريد تصنيف "يويفا" برصيد 131.50 نقطة، يليه بايرن ميونخ وإنتر ميلانو، بينما تأثر تصنيف باريس سان جيرمان بسبب نتائجه في المواسم السابقة. - جمع باريس سان جيرمان 33.50 نقطة فقط في موسم 2024-2025، مما لم يؤهله لدخول المراكز الثلاثة الأولى، حيث تصدر إنتر ميلانو بـ40.25 نقطة.

لم يتمكّن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من اعتلاء صدارة تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للأندية مع نهاية عام 2025، بل إنّ المفاجأة كانت في وجوده خارج دائرة المراكز الخمسة الأولى، على الرغم من أنّ كتيبة المدرب الإسباني لويس إنريكي قدّمت موسماً استثنائياً على مختلف الأصعدة، ودوّنت أرقاماً تاريخية واعتلت منصات التتويج في عام يعُد الأبرز في تاريخ النادي الباريسي.

وذكر موقع راديو "آر إم سي سبورت" الفرنسي، أمس الخميس، أنّ الإنجازات التاريخية التي حققها باريس سان جيرمان في الموسم الكروي المنصرم 2024-2025، لم تكن كافية للوصول إلى المركز الأول في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". فبعد موسمٍ مليء بالتألق، وجد الفريق الباريسي نفسه عند المركز السادس فقط مع حلول عام 2026، في مفارقة غريبة بالنظر إلى حجم الإنجازات التي خطفت الأنظار في القارة العجوز وأعادت الفريق إلى الواجهة العالمية.

ونجح نادي باريس سان جيرمان، بقيادة نجومه الفرنسيين عثمان ديمبيلي، ودزيري دوي، والمغربي أشرف حكيمي، في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب خمسة ألقاب أخرى شملت الدوري، والكأس، والسوبر المحلي، والسوبر الأوروبي، وكأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، إضافة إلى بلوغ نهائي كأس العالم للأندية، ورغم هذا التألق غير المسبوق، لم ينعكس ذلك على وضعيته في تصنيف الاتحاد الأوروبي، الذي ظلّ خاضعاً لمعايير تعتمدُ على تراكم الإنجازات ونتائج السنوات الماضية.

وبقي تصنيف الأندية، عقب إسدال الستار على آخر جولة في المسابقات الأوروبية، تحت سيطرة ريال مدريد الإسباني، الذي تصدّر المشهد برصيد 131.50 نقطة، متقدماً على بايرن ميونخ الألماني صاحب المركز الثاني بـ124.25 نقطة، فيما حلّ إنتر ميلانو الإيطالي ثالثاً برصيد 121.25 نقطة، رغم الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام باريس سان جيرمان (0-5) في نهائي دوري الأبطال. وتبدو هذه المراكز منسجمة مع فلسفة الاتحاد الأوروبي، الذي يستند في تقييمه على نتائج آخر خمسة مواسم لتحديد ترتيب الأندية الأوروبية.

ويأتي نادي مانشستر سيتي الإنكليزي في المرتبة الرابعة بمجموع 117.75 نقطة وليفربول الإنكليزي خامساً بـ115.50 نقطة، فيما لا يزال باريس سان جيرمان متراجعاً برصيد 109.50 نقاط في الصف السادس بسبب خروج مبكر في موسمي 2021-2022 و2022-2023، ما أثر بشكل كبير على تقييمه. أما عن حصيلة موسم 2024-2025 فقط، فقد اكتفى الفريق الباريسي بجمع 33.50 نقطة، ولم يدخل المراكز الثلاثة الأولى، إذ كان إنتر ميلانو المتصدر بـ40.25 نقطة، يليه برشلونة الإسباني بـ36.25 نقطة، ثم أرسنال الإنكليزي بـ36 نقطة.