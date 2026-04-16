- يواجه باريس سان جيرمان جدولاً مزدحماً بعد تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيلعب تسع مباريات في 27 يوماً، مما يفرض على المدرب لويس إنريكي تحدي المداورة بين اللاعبين للحفاظ على التوازن. - رغم تصدره الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة، يواجه باريس سان جيرمان خطر التعثر، خاصة مع مواجهة لانس الوصيف وتحدي نصف نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ. - الإصابات تزيد من تعقيد الوضع، حيث يعاني الفريق من غياب لاعبين مهمين مثل نونو مينديش وديزيريه دويه، مما يضع إنريكي أمام تحديات إضافية.

دخل باريس سان جيرمان الفرنسي المرحلة الحاسمة من الموسم تحت ضغط جدول ناري، بعدما ضمن تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على نظيره ليفربول الإنكليزي بمجموع المباراتين، ليجد نفسه أمام سلسلة مواجهات متلاحقة ستفرض على فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي اللعب تقريباً كلّ ثلاثة أيام حتى نهاية الموسم.

وسيخوض الفريق الباريسي تسع مباريات خلال 27 يوماً فقط، في ظل سعيه للجمع بين لقب الدوري الفرنسي والتتويج القاري من خلال الحفاظ على تاج أبطال أوروبا الذي كان قد ظفر به الموسم الماضي، وهذا الضغط جاء نتيجة تأجيل مباريات سابقة في "الليغ 1"، ما أدّى إلى تكدّس غير مسبوق في الروزنامة يضع الجهاز الفني أمام تحدي المداورة بين اللاعبين من دون خسارة التوازن.

ورغم امتلاك باريس أفضلية في صدارة الدوري برصيد 63 نقطة، إلا أنّ أي تعثر قد يعقّد الحسابات، خاصة مع مواجهة قوية مرتقبة أمام لانس الوصيف الذي يمتلك 59 نقطة، في الوقت الذي يبرز فيه أيضاً تحدّي الاستحقاق الأوروبي الكبير في نصف النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني.

وتبرز مشكلة أخرى أمام الفريق الفرنسي، والتي تسبب صداعاً لإنريكي، وهي الإصابات التي ألمت بالعديد من الأسماء المهمة، بعد تعرّض كلّ من البرتغالي نونو مينديش والفرنسي ديزيريه دويه لمشاكل بدنية، أمام جدولٍ لن يكون سهلاً البتة، حين تنطلق المواجهات يوم 19 إبريل/نيسان الحالي أمام لوريان في الدوري الفرنسي، ثم 22 إبريل أمام نانت وبعدها في 25 من الشهر نفسه ضد أنجيه خارج الديار.

وفي 28 إبريل يخوض باريس سان جيرمان قمة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يستضيف في الثاني من مايو/ أيار لوريان على أرضه، ليعود بعدها لمسابقة "التشامبيونز ليغ" يوم السادس من مايو/أيار القادم في لقاء الإياب، ثم سيلعب على أرضه في حديقة الأمراء أمام بريست في التاسع من مايو، ثم لانس في "الليغ 1" بتاريخ 13 مايو، وبعدها الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي يوم 16 مايو، ثم نهائي دوري الأبطال في 30 مايو في حال تجاوزه عقبة المربع الذهبي.