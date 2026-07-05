سامي الطرابلسي يخوض مغامرة تدريبية في العراق

- أعلن نادي الشرطة العراقي تعاقده مع المدرب التونسي سامي الطرابلسي لموسم 2026-2027، في خطوة جديدة بمسيرته التدريبية بعد تجاربه السابقة مع منتخب تونس ونادي السيلية القطري. - يُعتبر الطرابلسي من نجوم الكرة التونسية، حيث لعب 54 مباراة دولية قبل أن يتحول للتدريب، وفضلته إدارة الشرطة على مرشحين آخرين لقيادة الفريق في دوري نجوم العراق. - احتل نادي الشرطة المركز الثاني في الدوري العراقي الموسم الماضي، وعزز صفوفه بصفقات جديدة، منها الدولي الفنزويلي روبن راميريز، استعدادًا للموسم الجديد.

أعلن نادي الشرطة العراقي تعاقده مع مدرب منتخب تونس السابق سامي الطرابلسي (58 عاماً) لمدة موسمٍ واحدٍ قابل للتجديد، إذ سيشرف على الفريق خلال الموسم الكروي الجديد 2026-2027، في تجربة مختلفة في مسيرته بعد خوض العديد من المغامرات.

وكتب نادي الشرطة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" اليوم: "من تونس الخضراء… إلى القيثارة الخضراء.. سامي الطرابلسي مدربًا للشرطة"، في الوقت الذي قال الناطق الإعلامي للنادي أثير الشويلي لوكالة فرانس برس: "وجدت الإدارة في التونسي سامي الطرابلسي ضالتها بتولي مهمة تدريب فريق الكرة بدوري نجوم العراق للموسم الجديد، مدة العقد ستكون موسماً واحداً قابلاً للتجديد، وبعدما فضّلته على أسماء أخرى كانت ضمن قائمة المرشحين لتولي المهمة".

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ويُعتبر سامي الطرابلسي واحداً من نجوم الكرة التونسية، إذ دافع عن ألوان نسور قرطاج لاعباً في 54 مباراة دولية خلال 9 أعوام قبل اعتزاله والاتجاه صوب التدريب، إذ خاض تجربة مع منتخب بلاده في 2011 حتى 2013، ليرحل إلى قطر ويقود نادي السيلية حتى عام 2023، ثم عاد وتسلّم مهمة العمل مع تونس.

وكان نادي الشرطة قد احتلّ المركز الثاني في ترتيب الدوري العراقي للموسم الماضي برصيد 82 نقطة من 38 مباراة، وبفارق سبع نقاط عن البطل القوة الجوية، وهو الذي يملك ثمانية ألقاب في الدوري العراقي، بينها خمسة في المواسم العشرة الأخيرة.

وأبرم نادي الشرطة في الساعات القليلة الماضية العديد من الصفقات، حيث ضمّ الدولي الفنزويلي روبن راميريز، ومجبتى صالح من الكرخ، إضافة إلى تعاقده مع إياد عبد فرحان وكذلك علي محسن، مع تجديد عقد عبد المجيد أبو بكر وحسين علي.