يعيش اللاعب الأرجنتيني المخضرم، روبينس سامبويزا (41 عاماً)، مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما قرّر العودة إلى المستطيل الأخضر مع نادي ديبورتيفو مايبّو، الذي يسعى لحجز بطاقة التأهل إلى بطولة الدرجة الأولى الأرجنتينية.

وبحسب تقرير موقع قناة تي واي سي الأرجنتينية، أمس السبت، فإن سامبويزا، الذي نشأ كروياً في نادي ريفر بليت، وتألق في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس 2004 أمام بوكا جونيورز، سبق له التتويج بلقب الدوري الأرجنتيني (كلاوسورا 2004). ورغم أنه خاض تجارب إعارة مع فلامنغو البرازيلي، وبوماس وتيكوس المكسيكيين، فإنّ محطة المكسيك كانت الأبرز في مشواره، إذ لعب أكثر من 13 عاماً مع أندية كبرى، مثل تولوكا وليون وباتشوكا وسان لويس، وحقق خلالها أربعة ألقاب، من بينها دوري أبطال الكونكاكاف مرتين.

وعاد سامبويزا إلى الأرجنتين عام 2023 لارتداء قميص مايبّو، لكنّه اعتزل في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، بعد خسارة فريقه النهائي أمام ديبورتيفو ريسترا. وفي مطلع 2024 تولى تدريب النادي، غير أنّ النتائج السلبية (ثلاث هزائم متتالية) أنهت مهمته سريعاً. وبين فترة الاعتزال والعودة، شارك في بطولات، مثل كوبا بوترييرو وكينغز ليغ، كما لعب مع فريق كاميونييروس في الدرجة الثالثة.

وفي يونيو/ حزيران 2025، قرّر "العائد من الاعتزال"، التوقيع من جديد مع مايبّو، بعقد يمتد حتى ديسمبر/ كانون الأول 2026، ليعود للملاعب بعمر 41 عاماً. ورغم الحماس الكبير، فإنه سيغيب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام أتلانتا في "فيا كريسبو"، ضمن سباق التأهل إلى "ريدوثيدو"، بسبب عقوبة الإيقاف، بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام كوليخيالس.