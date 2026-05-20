- شكّل وليام ساليبا وغابرييل ثنائي دفاعي قوي لأرسنال، حيث ساهم انسجامهما في تحقيق الفريق للقب الدوري الإنجليزي بعد 22 عاماً، بفضل مساهماتهما الدفاعية وتسجيل الأهداف من الكرات الثابتة. - نشأ ساليبا في باريس وبدأ مسيرته الكروية كمهاجم قبل أن يتحول إلى الدفاع، حيث تأثر بوالد كيليان مبابي الذي ساهم في تدريبه. - غابرييل لفت الأنظار بصراعه مع إيرلينغ هالاند، حيث تفوق عليه وسجل ثلاثة أهداف، مما عزز من مكانته كمدافع بارز.

شكّل الفرنسي، وليام ساليبا (25 عاماً) والبرازيلي غابرييل (28 عاماً) ثنائي محور دفاع أرسنال خلال الموسم الحالي، كان القاسم المشارك بينهما، الانسجام الكبير، إذ يُعتبرا من بين نقاط قوة الفريق، بمساهمات دفاعية واضحة إضافة إلى تسجيل الأهداف في بعض المباريات، بما أن الكرات الثابتة الهجومية كانت سلاح "المدفعجية" الحاسم في عديد المناسبات. واستفاد الفريق كثيراً من قدرات اللاعبين خلال رحلة الفوز باللقب رقم 14 في مسيرة النادي والأول منذ عام 22 عاماً. وقد شارك ساليبا في 31 مباراة بجموع 2615 دقيقة. كما شارك غابرييل في 31 مباراة أيضاً بمجموع 2706 دقائق، في منافسات الدوري الإنكليزي.

ساليبا كان مهاجماً

نشأ ساليبا في ضاحية بوندي في العاصمة الفرنسية باريس، وقد خاض أول تجاربه مع كرة القدم رفقة نجم ريال مدريد الحالي، كيليان مبابي، بل إن والد مهاجم النادي الملكي، ساهم في تدريب صاليبا عندما كان في شابا. ووُلد ساليبا عام 2001، بعد ثلاث سنوات من ولادة مبابي، وقد أتيحت له الفرصة، في سن مبكرة جداً، للعب كرة القدم مع إخوته الأكبر سناً في ملعب مدرسة أولمب دي غوج.

لكن في نادي بوندي، قبل انضمامه إلى مونفيرميل ثم إلى سانت إتيان، تعلّم المدافع كرة القدم بشكل أساسي. وانضم ويليام ساليبا إلى نادي مدينته في سن السادسة، وتدرّج تدريجياً في الفئات العمرية، حتى وجد نفسه في النهاية تحت إشراف ويلفريد مبابي، المدرب المحلي المعروف، في فئة تحت 11 عامًا. في ذلك الوقت، كان لاعب أولمبيك مرسيليا سابقاً يلعب كمهاجم. ولكن بناء على تصريحاته السابقة، فإن لقاءه بوالد مبابي ترك أثراً عميقاً في نفسه، وفق ما نقله موقع أر.أم.سي الفرنسي.

غابرييل وصراعه مع هالاند

إضافة إلى دوره البارز في مساعدة الفريق على حصد اللقب، فإن البرازيلي غابرييل جلب الاهتمام بصراعه القوي مع مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، وهو صراع أصبح يجلب الاهتمام في كل مباراة بين الفريقين بحكم القوة البدنية للاعبين. وقد كسب المدافع البرازيلي الصراع باستمرار وتفوق على العملاق النرويجي، كما سجل ثلاثة أهداف في الموسم الحالي.