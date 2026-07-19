ساكا.. من عرش البريمييرليغ إلى كتابة التاريخ في مونديال 2026

- بوكايو ساكا، النجم الشاب، يدخل تاريخ منتخب إنكلترا بتسجيله "هاتريك" في مرمى فرنسا، ليصبح رابع لاعب إنكليزي يحقق هذا الإنجاز في كأس العالم، بعد جيف هيرست، غاري لينيكر، وهاري كين. - ساهم ساكا في تحقيق منتخب إنكلترا للمركز الثالث في كأس العالم 2026، مختتماً موسماً مميزاً بعد قيادته أرسنال للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا. - إنجازات ساكا تعزز مكانته كلاعب موهوب، حيث حفر اسمه في السجلات الدولية، مؤكداً على قدراته الاستثنائية في البطولات الكبرى.

دخل النجم الشاب بوكايو ساكا (24 عاماً) تاريخ منتخب إنكلترا، بعدما استطاع قيادة المدرب توماس توخيل إلى تحقيق انتصار عريض على منتخب فرنسا، بستة أهداف مقابل أربعة أهداف، مساء الخميس، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وتمكن بوكايو ساكا من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك حارس مرمى منتخب فرنسا، ليصبح رابع نجم في تاريخ منتخب إنكلترا، يتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في منافسات بطولة كأس العالم، وفق ما ذكرته شبكة "سكواكا" البريطانية للإحصائيات الرياضية، التي أكدت أن موهبة نادي أرسنال حفر اسمه في المسابقة الدولية.

وقبل ساكا، كان جيف هيرست أول من فعلها للمرة الأولى وسجل "هاتريك" في مونديال 1966، الذي حقق "الأسود الثلاثة" لقبه الوحيد حتى الآن، فيما حقق غاري لينيكر نفس الإنجاز في بطولة نسخة المكسيك عام 1986، وكان هاري كين ثالث من فعلها في مونديال روسيا عام 2018.

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وساهم بوكايو ساكا في حصد منتخب إنكلترا المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2026، ليختتم بذلك موسماً يُعد جيداً للجناح الأيمن، الذي أهدى جماهير نادي أرسنال لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب دام لعدة سنوات، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، لكن كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا فشلت في حصد اللقب، الذي فاز فيه باريس سان جيرمان الفرنسي.