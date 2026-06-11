- تستعد المكسيك لافتتاح كأس العالم 2026 وسط أجواء أمنية وسياسية مشحونة، حيث تواجه جنوب أفريقيا في ملعب أزتيكا، ضمن مجموعة تضم 48 منتخباً، مع تعزيزات أمنية غير مسبوقة بسبب احتجاجات المعلمين ومخاوف من عصابات المخدرات. - أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أن الأمور تحت السيطرة، مشيرة إلى أن الجماهير ستتمكن من الوصول إلى الملعب بأمان، في ظل خطة أمنية واسعة تُعرف بـ"كوكولكان"، تشمل انتشاراً مكثفاً للشرطة والجيش. - تعتبر المباراة اختباراً لقدرة المكسيك على تأمين البطولة واحتواء الضغوط، حيث تسعى لتحقيق نجاح رياضي وتنظيمي، ومنع التوترات من التأثير على الحدث العالمي.

تدخل المكسيك مباراة افتتاح كأس العالم 2026، اليوم الخميس، وسط أجواء أمنية وسياسية مشحونة، قبل مواجهة منتخبها لنظيره الجنوب أفريقي على ملعب أزتيكا في مكسيكو، في بداية النسخة التي تستضيفها بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا، إذ سيقام حفل الافتتاح قبل المباراة الأولى المقررة عند الساعة العاشرة (بتوقيت القدس المحتلة) ضمن منافسات المجموعة الأولى في البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخباً.

وتعيش العاصمة مكسيكو حالة توتر واضحة، بسبب تحركات احتجاجية يقودها الاتحاد الرئيسي للمعلمين، إلى جانب المخاوف الأمنية المرتبطة بنشاط عصابات المخدرات، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق قبل انطلاق البطولة. ورغم هذه الأجواء، حاولت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إرسال رسالة طمأنة إلى الجماهير، مؤكدة خلال مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، عشية المباراة، أنّ الأمور "تحت السيطرة"، وأن الجماهير التي تملك تذاكر ستكون قادرة على الوصول إلى ملعب أزتيكا من دون مشكلات.

وتعتمد السلطات المكسيكية على خطة أمنية واسعة تحمل اسم "كوكولكان"، وهو اسم مستوحى من إله حضارة المايا يُعرف بالأفعى ذات الريش. وتتضمن الخطة انتشاراً مكثفاً لعناصر الشرطة والجيش في شوارع العاصمة، خصوصاً قرب المعالم الرئيسية والفنادق الكبرى والطرق المؤدية إلى الملعب. وبحسب ما أوردته شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية، ظهرت مركبات عسكرية بوضوح في شوارع مكسيكو قبل اللقاء الافتتاحي، في وقت تسعى فيه السلطات إلى فرض طوق أمني واسع حول ملعب أزتيكا، قد يمتد لأكثر من كيلومتر ونصف الكيلو متر، بهدف منع المحتجين من الاقتراب من محيط المباراة أو التأثير على مراسم الافتتاح.

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وتدرك المكسيك أن مباراة الافتتاح لا تمثل مجرد حدث رياضي، بل هو اختبار مبكر لقدرتها على تأمين البطولة، واحتواء الضغوط الداخلية، ولا سيما أنّ أنظار العالم ستكون متجهة إلى ملعب أزتيكا في أول مشهد من كأس العالم 2026. وبين رسائل الطمأنة الرسمية ومظاهر الانتشار العسكري، تبدو المكسيك أمام تحدٍّ مزدوج، بإنجاح بداية المونديال رياضياً وتنظيمياً، ومنع التوترات الاجتماعية والأمنية من خطف الأضواء عن الحدث العالمي.