ساسي يؤكد: نطمح للتتويج بكأس العرب وهذا ما فعلته جماهير تونس

عبّر نجم نادي الغرافة القطري، فرجاني ساسي (32 عاماً)، عن رغبته الكبيرة في المشاركة الثانية له توالياً مع منتخب تونس، في بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر، التي ستقام خلال الفترة الممتدة بين الأول والثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول، بعد النجاح الباهر الذي حققته النسخة السابقة عام 2021.

وأكد فرجاني ساسي، في حديث خصّ به "العربي الجديد"، أثناء تدريبات منتخب تونس، أنه متحمس جداً لهذه المسابقة، خصوصاً أن "نسور قرطاج" عاشوا أجواءً رائعة في النسخة الأولى، تزامناً مع حضور جماهيري قوي جداً، من طرف الجالية التونسية المقيمة في الدوحة. وأضاف ساسي: "الجماهير التونسية استمتعت كثيراً حينها، للأسف الفرحة لم تكتمل، إذ بلغنا الدور النهائي دون التتويج باللقب، نتمنى أن نكمل فرحتهم هذه المرة بالوصول إلى المباراة النهائية والفوز بالكأس، ورغم أن البطولة لم تبدأ بعد، فإنني أفكر فيها منذ الآن، وأؤكد أننا ذاهبون للتتويج، وهذا سيكون مشرفاً لتونس، وسينعش كذلك خزينة اتحاد الكرة"، في إشارة إلى الامتيازات المادية المهمة المرصودة للبطولة.

وروى نجم خط وسط الملعب قصصاً جميلة عن الجماهير التونسية في قطر، قائلاً: "أعرف بعض المشجعين في الدوحة، إنهم سعداء جداً وينتظرون انطلاق المنافسات، لقد قاموا بشراء كل تذاكر اللقاء الافتتاحي لمنتخب تونس، نحن اللاعبين سنتحدث في ما بيننا، وسنضع هدفاً لإسعاد تلك الجماهير التي تنتظرنا، وتريد أن تعيش الفرحة معنا".

وتفتتح تونس مشاركتها بكأس العرب في قطر، يوم الأول من ديسمبر، بمواجهة سورية، قبل ملاقاة منتخب فلسطين، في الرابع من الشهر نفسه، ثم ملاقاة البلد المنظم قطر، في السابع منه، ضمن ختام منافسات المجموعة الأولى.