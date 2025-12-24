ساسي ونجما تونس: طريق لقب كأس أمم أفريقيا خطوة بخطوة

- قاد فرجاني ساسي منتخب تونس للفوز على أوغندا 3-1 في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، مؤكدًا على أهمية التقدم خطوة بخطوة نحو اللقب. - أكد نعيم السليتي ومحمد الحاج محمود على هدف الفريق بتحقيق اللقب، مشيرين إلى أهمية إسعاد الجماهير وإعادة الروح للفريق بعد غياب طويل عن التتويج منذ 2004. - مدرب تونس، سامي الطرابلسي، يعترف بصعوبة المواجهات المقبلة، لكنه يهدف لتذليل الصعاب وتحقيق الانتصارات لضمان التقدم في البطولة.

تحدث قائد منتخب تونس، فرجاني ساسي (33 عاماً)، برفقة نجمين آخرين، مع "العربي الجديد"، بعد فوز "نسور قرطاج" العريض على أوغندا، مساء الثلاثاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب.

وقال فرجاني ساسي: "الحمد لله سعداء بالفوز، ولقب بطولة كأس أمم أفريقيا سيكون خطوة بخطوة، وقدمنا مباراة جيدة، وسنكمل هكذا في المواجهة المقبلة"، في إشارة واضحة إلى الامتحان الصعب، الذي ينتظرهم أمام منتخب نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

بدوره، قال نجم منتخب تونس، نعيم السليتي: "الحمد لله، ما زال ما زال. ولقب بطولة كأس أمم أفريقيا سيأتي خطوة بخطوة". فيما أضاف زميله محمد الحاج محمود: "الحمد لله على رؤية الجماهير سعيدة، وبحول الله سنحقق لقب المسابقة القارية"، ما يعني أن كتيبة المدرب سامي الطرابلسي أعلنت هدفها الأساسي في هذه النسخة.

ويدرك نجوم منتخب تونس جيداً أن جماهيرهم أصبحت تُطالبهم بضرورة إعادة الروح للمجموعة، التي عليها العمل بشكل جدي وقوي، من أجل تقديم أوراق اعتمادها، والمنافسة على تحقيق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية، بعد غياب طويل عن منصات التتويج، وتحديداً منذ عام 2004، عندما حُسم اللقب على أرضهم وبين جماهيرهم. وكان مدرب منتخب تونس، سامي الطرابلسي، قد أعلن قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، أن المواجهات التي تنتظر كتيبة "نسور قرطاج"، لن تكون سهلة نهائياً، لكنه سيعمل مع جهازه الفني على تذليل الصعاب، وتحقيق الانتصار في كل مباراة، من أجل حجز مكان في الدور المقبل، والذهاب بعيداً في المسابقة القارية.