ساسي ونجما تونس: طريق لقب كأس أمم أفريقيا خطوة بخطوة

كرة عربية
الرباط

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
24 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 13:51 (توقيت القدس)
ثقة من نجوم تونس ورسالة خاصة بعد الفوز الأول في كأس أمم أفريقيا
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- قاد فرجاني ساسي منتخب تونس للفوز على أوغندا 3-1 في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، مؤكدًا على أهمية التقدم خطوة بخطوة نحو اللقب.
- أكد نعيم السليتي ومحمد الحاج محمود على هدف الفريق بتحقيق اللقب، مشيرين إلى أهمية إسعاد الجماهير وإعادة الروح للفريق بعد غياب طويل عن التتويج منذ 2004.
- مدرب تونس، سامي الطرابلسي، يعترف بصعوبة المواجهات المقبلة، لكنه يهدف لتذليل الصعاب وتحقيق الانتصارات لضمان التقدم في البطولة.

تحدث قائد منتخب تونس، فرجاني ساسي (33 عاماً)، برفقة نجمين آخرين، مع "العربي الجديد"، بعد فوز "نسور قرطاج" العريض على أوغندا، مساء الثلاثاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب.

وقال فرجاني ساسي: "الحمد لله سعداء بالفوز، ولقب بطولة كأس أمم أفريقيا سيكون خطوة بخطوة، وقدمنا مباراة جيدة، وسنكمل هكذا في المواجهة المقبلة"، في إشارة واضحة إلى الامتحان الصعب، الذي ينتظرهم أمام منتخب نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

بدوره، قال نجم منتخب تونس، نعيم السليتي: "الحمد لله، ما زال ما زال. ولقب بطولة كأس أمم أفريقيا سيأتي خطوة بخطوة". فيما أضاف زميله محمد الحاج محمود: "الحمد لله على رؤية الجماهير سعيدة، وبحول الله سنحقق لقب المسابقة القارية"، ما يعني أن كتيبة المدرب سامي الطرابلسي أعلنت هدفها الأساسي في هذه النسخة.

العاشوري بعد تسجيله هدفا على أوغندا، 23 ديسمبر 2025 (مسيباستيان بوزون/فرانس برس)
كرة عربية
التحديثات الحية

العاشوري يستلهم طيف الرقم 7... من متابعة الكبار إلى التألق مع تونس

ويدرك نجوم منتخب تونس جيداً أن جماهيرهم أصبحت تُطالبهم بضرورة إعادة الروح للمجموعة، التي عليها العمل بشكل جدي وقوي، من أجل تقديم أوراق اعتمادها، والمنافسة على تحقيق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية، بعد غياب طويل عن منصات التتويج، وتحديداً منذ عام 2004، عندما حُسم اللقب على أرضهم وبين جماهيرهم. وكان مدرب منتخب تونس، سامي الطرابلسي، قد أعلن قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، أن المواجهات التي تنتظر كتيبة "نسور قرطاج"، لن تكون سهلة نهائياً، لكنه سيعمل مع جهازه الفني على تذليل الصعاب، وتحقيق الانتصار في كل مباراة، من أجل حجز مكان في الدور المقبل، والذهاب بعيداً في المسابقة القارية.

دلالات
بطولات

ذات صلة

مشجعون لتونس خلال لقاء البرازيل، 18 نوفمبر 2025 (ساثير كيلبا/Getty)

رياضة

أهازيج وأفراح تونسية بعد العرض الكبير في بداية رحلة نسور قرطاج

أطلقت جماهير المنتخب التونسي أهازيج وأفراحاً كبيرة بعدما دشّن "نسور قرطاج" مشاركتهم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب، بانتصار كبير

جمهور المغرب مُتحمس للبطولة الأفريقية وسيارة تاكسي تتزين بصورة عن البطولة (Getty)

رياضة

"تاكسي" من الدار البيضاء: الروح الرياضية بين الوداد والرجاء أولاً

بعيداً عن المدرجات وضجيج المؤتمرات الصحافية، نختار هذه المرة طريقاً مختلفاً لمتابعة كأس أمم أفريقيا في المغرب. في "تاكسي البطولة" نركب يومياً مع سائق جديد

جماهير مغربية على ملعب الأمير مولاي عبد الله، 21 ديسمبر 2025 (أبو آدم محمد/Getty)

رياضة

مشجعون من المغرب يكشفون موقفهم من أداء "أسود الأطلس" في افتتاح الكان

شهد افتتاح كأس أمم أفريقيا، حضور جماهير مغربية بأعداد غفيرة، من أجل مساندة منتخب "أسود الأطلس" في مواجهة جزر القمر في افتتاح البطولة

من تدريبات منتخب تونس في كأس أفريقيا، 15 يناير 2025 (فاضل سنا/فرانس برس)

رياضة

تونس تخوض مواجهة أوغندا بطموح محو خيبة كأس العرب من بوابة "كان"

تنتظر منتخب تونس الأول، بقيادة مدربه سامي الطرابلسي، مواجهة أولى مرتقبة ضد منتخب أوغندا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

المساهمون
المزيد في رياضة
مشجعون لتونس خلال لقاء البرازيل، 18 نوفمبر 2025 (ساثير كيلبا/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

أهازيج وأفراح تونسية بعد العرض الكبير في بداية رحلة نسور قرطاج

حقي ينفذ ركلة ترجيح ضد نيجيريا في الكان، 11 فبراير 2004 (فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

النجوم العرب يكتبون أول تاريخ لركلات الترجيح في كأس أمم أفريقيا

مارك ماركيز في سباق إندونيسيا، 5 أكتوبر 2025 (روبيرتوس بوديانتو/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

مارك ماركيز يعود إلى ركوب الدراجة بعد 78 يوماً من الغياب