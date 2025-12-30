- فرجاني ساسي يدخل نادي المائة: أصبح نجم منتخب تونس، فرجاني ساسي، من اللاعبين القلائل الذين خاضوا 100 مباراة دولية، بعد مشاركته في مواجهة تنزانيا ضمن كأس أمم أفريقيا 2025. - انتقادات رغم الإنجازات: رغم وصوله لهذا الرقم، يواجه ساسي انتقادات من الجماهير والمحللين بسبب أدائه، لكن المدربين يثقون به ويعتبرونه خياراً أساسياً في وسط الملعب. - مسيرة دولية متناقضة: بدأ ساسي مسيرته الدولية في 2013، وشارك في بطولات كبرى، لكنه يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب الانتقادات المتواصلة، ويسعى لتحقيق إنجاز تاريخي مع منتخب تونس.

أصبح نجم منتخب تونس لكرة القدم، فرجاني ساسي (33 عاماً)، من اللاعبين القلائل في تاريخ "نسور قرطاج"، الذين خاضوا 100 مباراة دولية، وذلك بعد دخوله بديلاً في مواجهة منتخب بلاده أمام تنزانيا، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويُعدُ نجم الغرافة القطري اللاعب الوحيد في الجيل الحالي لمنتخب تونس، الذي يصل إلى هذا الرقم، حتى الآن، إذ يتقدّم على رفاقه في القائمة المشاركة في "الكان"، فيما يُعتبر يوسف المساكني صاحب الرقم القياسي من بين اللاعبين الناشطين في الوقت الحالي، برصيد 104 مباريات دولية، لكنه ابتعد منذ فترة طويلة عن كتيبة "نسور قرطاج"، بعد تراجع مستواه وغيابه على مستوى الأندية.

وتزامن احتفال قائد تونس بدخوله إلى نادي المائة، مع حملة انتقادات قوية تطاوله منذ فترة ليست بالقصيرة، وذلك من طرف عدد كبير من جماهير اللعبة والمحللين، الذين عبروا في مناسبات عديدة عن خيبة أملهم من أداء اللاعب مع منتخب بلاده، رغم أنّ كلّ المدربين، الذين تداولوا على قيادة "نسور قرطاج"، وضعوا ساسي ضمن حساباتهم الفنية، ومنحوه الثقة ليكون من بين خياراتهم الأولى في وسط الملعب.

وبدأت مسيرة فرجاني ساسي الدولية عام 2013، ليشارك في في بطولة كأس أمم أفريقيا أعوام: 2015 و2017 و2019 و2025، وخاض بطولة كأس العالم مرتين متتاليتين، وتحديداً 2018 في روسيا ومونديال قطر 2022، لكن ذلك لم يجعله في بعض الأحيان نجماً محبوباً لدى الجماهير التونسية.

ويعيش ساسي كلّ هذه الأرقام بمشاعر متناقضة، نظراً لقوة الضغط، الذي يعاني منهُ اللاعب في أغلب معسكرات منتخب تونس، بسبب الهجمات المتواصلة ضده على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ترجمته المطالبات التي دعت المدير الفني الحالي، سامي الطرابلسي، إلى عدم اشراكه أساسياً في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الحالية في المغرب.

وأكد فرجاني ساسي، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، أنّه يتقبّل دائماً ردات فعل الجماهير، سواءً كانت إيجابية أو سلبية، وأنّه يسعى إلى تطوير نفسه من وقتٍ إلى آخر، مشيراً إلى أنّه يتطلّع إلى إنهاء مسيرته بالمساهمة في إنجاز تاريخي مع منتخب بلاده، من شأنه أن يُسعد الشعب التونسي، في السنوات المقبلة.