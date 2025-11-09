سارابيا يشيد بتطور دوري النجوم: قطر بيئة مثالية للاعبين

- أشاد بابلو سارابيا بتطور الدوري القطري، مشيرًا إلى تحسن مستوى المنافسة وارتفاع الإيقاع، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين المباريات، مع مساهمة اللاعبين والاختصاصيين في هذا التقدم. - تحدث سارابيا عن سهولة التأقلم مع الحياة في قطر، حيث تتسم الحياة اليومية بالبساطة وتوفر كل الاحتياجات، مما يتيح له الاستمتاع باللحظات المهمة مع عائلته وأطفاله في بيئة مثالية. - أكد سارابيا أن انتقاله إلى قطر لم يكن بدافع المال، بل بحثًا عن تحدٍ جديد وتجربة مختلفة، مع التركيز على التطور الشخصي وتحفيز الآخرين على تحسين مستوى اللعبة.

أشاد نجم باريس سان جيرمان السابق، الإسباني بابلو سارابيا (33 عاماً)، بتطور الدوري القطري لكرة القدم، وكشف أن مستوى المنافسة يتحسن باستمرار، وأن منسوب الإيقاع يرتفع أسبوعاً بعد آخر. وأوضح اللاعب أنّ تجربته في قطر منحته توازناً بين الطموح الرياضي والحياة العائلية، في بيئة وصفها بالمثالية من حيث الراحة وجودة التنظيم.

وتحدث سارابيا عن سهولة التأقلم مع الأجواء في قطر، عبر حوار مع موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس السبت، وأشار إلى أن الحياة اليومية في الدوحة تسير بسلاسة تامة، وأنّ كل ما يحتاج إليه الشخص متوفر بسهولة، قائلاً: "الحياة اليومية سهلة جداً هنا، كلّ شيء بسيط. يمكنك أن تجد كل ما تريد، أعتقد أنه يجب فعلاً الاستمتاع بهذه اللحظات، فهي مهمة لعائلتي ولأطفالي، كما أنها فرصة رائعة للاستمتاع بالحياة".

وأوضح اللاعب الإسباني، أن الدوري القطري يشهد تطوراً ملموساً في الجوانب الفنية والتنظيمية، ولفت الانتباه إلى أن الجهود المبذولة لتحسين مستوى المباريات بدأت تؤتي ثمارها، وأضاف: "أظن أننا نحسّن الكثير من الأمور. أعلم أن هناك العديد من التساؤلات حول كرة القدم في قطر، خصوصاً في ما يتعلق بإيقاع المباريات، لكني أعتقد أننا نرفع الإيقاع بشكل واضح. هناك العديد من اللاعبين الذين جاؤوا إلى هنا لتطوير مستوى اللعب، وليس اللاعبين فقط، بل أيضاً الاختصاصيون الفيزيائيون والأطباء وكل من يعمل هنا، الجميع يساهم في تقدّم المسابقة".

وتحدث سارابيا أيضاً عن علاقة المجتمع القطري بكرة القدم، إذ أشار إلى أن القطريين يحبون اللعبة بصدق، رغم مساحة البلد، وصعوبة ملء الملاعب الكبيرة بشكل دائم، موضحاً: "المجتمع القطري يحب كرة القدم، لكن البلد صغير، ولهذا من الصعب أن تمتلئ الملاعب الكبيرة. الناس هنا يعشقون كرة القدم فعلاً. نحاول جذب المزيد من المشجعين، وحثّهم على القدوم إلى الملاعب".

واختتم النجم الإسباني حديثه، مؤكداً أن انتقاله إلى قطر لم يكن بدافع المال، بل جاء بحثاً عن تحدٍّ جديد وتجربة مختلفة في مسيرته، وقال: "اللاعب يمرّ بمراحل مختلفة في مسيرته. كان الوقت مناسباً لتغيير الروتين، وطريقة خوض المنافسات، وكانت هذه اللحظة المثالية للقدوم إلى هنا مع عائلتي والاستمتاع بوقتي مع أطفالي"، ثم تابع: "أنا لاعب طموح، وفضّلت المجيء إلى هنا بطاقة كبيرة وإيقاع مرتفع لتحفيز الجميع على التطور. لم آتِ إلى هنا من أجل نفسي فقط، فأنا لا أرى كرة القدم بهذه الطريقة، جئت إلى هنا لأتطور وأواصل الاستمتاع باللعبة".