ساديو ماني.. "أسد" سنغالي يحلم إنهاء رحلته في أمم أفريقيا بنجمتين

- ساديو ماني، مهاجم منتخب السنغال، قاد فريقه إلى نهائي كأس أمم أفريقيا في المغرب بتسجيله الهدف الوحيد ضد مصر، معلناً أن المباراة النهائية ضد المغرب ستكون آخر مشاركاته القارية مع المنتخب. - رغم الانتقادات في بداية البطولة، أثبت ماني قدرته على العطاء بتسجيله هدف الفوز في نصف النهائي، مؤكداً أنه سيعتزل اللعب الدولي بعد مونديال 2026 ليتفرغ لناديه النصر السعودي. - يسعى ماني لتحقيق لقب ثانٍ للسنغال في البطولة، بعد مساهمته في الفوز الأول عام 2012.

لعب مهاجم منتخب السنغال، ساديو ماني (33 عاماً)، دوراً رئيسياً في وصول منتخب "أسود التيرانغا" إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في المغرب، بعدما سجل الهدف الوحيد في المواجهة ضد منتخب مصر، ضمن منافسات المربع الذهبي في المسابقة القارية.

لكن ساديو ماني فاجأ جميع وسائل الإعلام، بعدما أكد في حديثه بعد نهاية المواجهة أمام منتخب مصر، بأنه سيلعب المواجهة النهائية ضد المغرب، وبعدها لن يقوم بالمشاركة مع منتخب السنغال في أي بطولة قارية مقبلة، ما يعني أن الجماهير الرياضية ستكون على موعد مع توديع أحد أبرز المهاجمين في تاريخ كأس أمم أفريقيا.

واستطاع ساديو ماني نيل الاحترام الكبير في بلاده، رغم الانتقادات التي تعرض لها منذ بداية بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية في المغرب، بسبب عدم قدرته على وضع بصمته في مرحلة المجموعات، إلا أنه استطاع الردّ في الوقت المناسب، بعدما سجل الهدف الوحيد في المباراة ضد منتخب مصر في نصف نهائي المسابقة القارية، ليثبت صاحب 33 عاماً، أنه ما زال قادراً على تقديم العطاء، رغم تقدمه في السن.

وجاءت تصريحات ماني في حديثه مع شبكة "أر تي إس 1" السنغالية، بعدما قال إنه سيلعب آخر نهائي له في بطولة كأس أمم أفريقيا ضد منتخب المغرب، يوم الأحد المقبل، مضيفاً: "سأكون سعيدا أن أخوض آخر مباراة نهائية لي في كأس أمم أفريقيا". ويلتقي المنتخب السنغالي ونظيره المغربي على ملعب مولاي عبد الله يوم الأحد المقبل في نهائي تنتظره الجماهير الرياضية، من أجل معرفة هوية بطل المسابقة القارية.

وبحسب الشبكة السنغالية، فإن ساديو ماني، يريد التمهيد لوضع نهاية لرحلته الدولية مع منتخب "أسود التيرانغا"، حيث ينوي لعب المواجهة النهائية ضد المغرب للمرة الأخيرة، وبعدها يشارك في مونديال 2026، الذي سيقام في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وبعدها سيعلن رسمياً اعتزاله الدولي، حتى يتفرغ للعب مع ناديه النصر السعودي.

ويأمل ساديو ماني في قيادة منتخب السنغال إلى تحقيق لقب ثانٍ في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما ساهم في عام 2012، بصعود "أسود التيرانغا" للمرة الأولى في تاريخهم على منصة التتويج، عقب الانتصار على منتخب مصر حينها بركلات الترجيح، رغم أن الفريق استطاع التأهل في أربع مناسبات إلى المواجهة النهائية في المسابقة القارية (2002، 2019، 2021 و2025).