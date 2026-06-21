- شهدت مباراة ألمانيا وساحل العاج في كأس العالم 2026 حالات تحكيمية مثيرة، حيث ألغى الحكم هدفين لألمانيا بسبب مخالفات ارتكبت أثناء تسجيل الأهداف، مما أثار تساؤلات الجماهير حول صحة القرارات. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن الهدف الأول لألمانيا أُلغي بسبب تدخل غير قانوني من اللاعب الألماني على حارس مرمى ساحل العاج، بينما الهدف الثاني أُلغي بسبب عرقلة مدافع ساحل العاج. - هدف ألمانيا الثاني في الوقت بدل الضائع كان صحيحاً، حيث لم يكن هناك تسلل، وأكدت تقنية التسلل شبه الآلية صحة القرار.

شهدت المواجهة التي انتصر فيها منتخب ألمانيا على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2026، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، حول صحة قرارات الحكم الباراغوياني غابرييل بينيتيز.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول سبب إلغاء هدف منتخب ألمانيا في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، بقوله: "قام ناثانيال براون بلعب ركلة ركنية لصالح المانشافت، بباطن قدمه اليسرى قصيرة نحو زميله جوشوا كيميش، الذي رفعها مباشرة بباطن قدمه اليمنى إلى قلب منطقة مرمى منتخب ساحل العاج".

وتابع: "ارتقى إلى الكرة كل من: ألكسندر بافلوفيتش وحارس مرمى ساحل العاج يحيى فوفانا، والارتقاء كان طبيعياً، لكن نجم ألمانيا قام بوضع يده وذراعه اليسرى بين ذراعي منافسه المرفوعتين إلى الأعلى لالتقاط الكرة أو إبعادها، حيث لامست الكرة يديه الاثنتين، لكن لاعب المانشافت المرتقي في الهواء حتى يلعب الكرة، وبعد أن بلغ ذروة الارتقاء قام بجعل ذراعه اليسرى تضغط على الذراع اليمنى لحامي العرين، مما أضعف قدرة فوفانا على الإمساك بالكرة أو إبعادها، ليسجل هدفاً لصالح ألمانيا، إلا أن الحكم قام بإلغاء الهدف، وبالتالي قراره النهائي والفني كان صحيحاً".

وعن عدم احتساب هدف لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، قال الشريف: "وصلت الكرة إلى أوديلون كوسونو، الذي حوّل الكرة بمشط قدمه اليمنى بعيداً عن متناول جمال موسيالا، الذي ضغط على مدافع ساحل العاج، وبعد أن تم لعب الكرة بعيداً عن نجم ألمانيا، حاول أوديلون كوسونو اللحاق بالكرة التي لعبها بالمساحة الخالية، لكن جمال موسيالا قام بمدّ قدمه وساقه اليسرى باتجاه حركة خصمه".

وأردف: "تعرض أوديلون كوسونو للعرقلة من قدمه اليسرى، وسقط على الكرة، فيما ذهبت الكرة إلى فلوريان فيرتز، الذي حصل على الكرة وتقدم لداخل منطقة الجزاء، وأعطى تمريرة عرضية إلى زميله كاي هافيرتز، الذي سجل هدفاً لصالح منتخب ألمانيا، والحكم قام بالإشارة بيده لعدم صحة الهدف، وأعطى ركلة حرة مباشرة لصالح مدافع ساحل العاج، وبالتالي القرار النهائي للحكم كان صحيحاً بعدم شرعية هدف المانشافت".

كرة عالمية تناقضات تحكيمية في مباريات كأس العالم.. جمال الشريف يؤكد

وحول صحة هدف منتخب ألمانيا الثاني في الوقت بدل الضائع من المواجهة، أجاب الشريف: "الكرة كانت بحوزة فيليكس نميشا، الذي مرر كرة أرضية لداخل منطقة الجزاء، حيث يوجد زميله دينيز أونداف، الذي كان في لحظة تمرير الكرة في موقف صحيح لا تسلل فيه، بسبب وجود الظهير الأيسر لساحل العاج، وهو غيسلان كونان، الأقرب لخط مرماه من مهاجم المانشافت".

وختم الشريف حديثه: "كان غيسلان كونان بعيداً عن دينيز أونداف، مما جعل مدافع ساحل العاج يتوقف، لعل وعسى أن يوقع خصمه في مصيدة التسلل، لكن مهاجم ألمانيا كان قد تقدم عن آخر ثاني مدافع عندما وصلته الكرة، إلا أن العبرة دائماً عند احتساب التسلل في اللحظة التي لعبت فيها الكرة من الزميل، وليس لحظة وصولها، فكان قرار حكم المساعد صحيحاً باستمرار اللعب، وبالتالي كان هدفاً سليماً لمنتخب ألمانيا، الذي أكدته تقنية التسلل شبه الآلية".