ساحل العاج تشكو ظلم التحكيم ضد النرويج والشريف يحسمها

- ودّع منتخب ساحل العاج كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام النرويج (1-2)، حيث شهدت المباراة تنافساً قوياً خاصة في الدقائق الأخيرة، لكن الحظ كان لصالح النرويج. - احتج منتخب ساحل العاج على قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء عندما كانت النتيجة متعادلة، لكن خبير التحكيم جمال الشريف دعم قرار الحكم بعدم وجود مخالفة. - أوضح الشريف أن نيكولاس بيبي سقط بحثاً عن ركلة جزاء، لكن الحكم كان قريباً وقرر استمرار اللعب، مؤكداً صحة القرار.

ودّع منتخب ساحل العاج نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خسر يوم الثلاثاء أمام النرويج بنتيجة (1ـ2)، في لقاء شهد تنافساً قوياً للغاية وخاصة في الدقائق الأخيرة، بعدما حاول المنتخب الأفريقي العودة في المباراة ولكن الحظ ابتسم للنرويج لتفشل ساحل العاج في الوصول إلى ثمن النهائي.

واحتج منتخب ساحل العاج على الحكم، بسبب عدم إعلانه عن ركلة جزاء عندما كانت النتيجة متعادلة، وعبّر عديد النجوم عن رفضهم قرار الحكم، ولكن خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف ساند قرار الحكم.

وقال الشريف في شرح الحالة: "هجوم لمنتخب ساحل العاج ووصلت الكرة بكعب القدم إلى نيكولاس بيبي الذي تحرك للوصول إليها، ولكن أندرياس كان يملك أسبقية، وقام بمد ساقه اليسرى للوصول إليها إلا أن بيبي قفز من مكانه مستخدماً أسفل قدمه اليسرى على وجه القدم اليسرى الممدودة من اللاعب النرويجي في اتجاه الكرة، وحصل تلامس بين أسفل قدم اللاعب العاجي مع وجه قدم اللاعب النرويجي".

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وأضاف الحكم المونديالي: "تابع بيبي بتحريك قدمه اليسرى ووصل إلى الكرة بأسفل القدم وقام إزاحتها وأصبحت الكرة تتحرك في اتجاه اللاعب النرويجي باتريك بيرغ الذي كانت الكرة ذاهبة في اتجاهه، وهنا فضّل بيبي عملية السقوط باحثاً عن ركلة جزاء. وكان الحكم قريباً جداً ويملك زاوية مفتوحة وأمر باستمرار اللعب ولا وجود لمخالفة وبالتالي لا ركلة جزاء وقرار الحكم كان صحيحاً".