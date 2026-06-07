ساحل العاج تبحث عن كسر عقدة الدور الأول في مونديال 2026

- يواجه منتخب ساحل العاج تحديًا كبيرًا في كأس العالم 2026 بعد غياب دام 12 عامًا، حيث يسعى لتجاوز الدور الأول في مجموعة تضم ألمانيا والإكوادور وكوراساو، مستفيدًا من نظام البطولة الجديد. - يعتمد المنتخب على خبرات لاعبيه في الدفاع والوسط مثل فرانك كيسي، بينما يبرز في الهجوم أماد ديالو ويان ديوماندي، مما يعزز فرصهم في تحقيق نتائج إيجابية. - المدرب إيميرس فاي يؤكد على أهداف واضحة تتجاوز مجرد المشاركة، مستلهمًا من الوحدة الوطنية التي شهدتها البلاد خلال كأس أمم أفريقيا 2024.

رغم سجله المميّز أفريقياً، لكن يواجه منتخب ساحل العاج الفشل باستمرار خلال مشاركاته في كأس العالم، بما أنه لم يتجاوز الدور الأول في ثلاث مشاركات سابقة في الحدث العالمي. وسينافس منتخب "الفيلة" في المجموعة الخامسة في كأس العالم 2026، التي تضمّ ألمانيا والإكوادور وكوراساو، ويعود المنتخب الأفريقي للمشاركة بعد غيابه عن البطولة منذ نسخة 2014 في البرازيل.

ويبدو منتخب ساحل العاج أمام فرصة تاريخية لتخطي الدور الأول من المسابقة، فباستثناء منتخب ألمانيا الذي يملك تاريخاً كبيراً في المسابقة، فإنّ بقية المنافسين في مجموعته لا يملكون قدرات أكبر من المنتخب الأفريقي، كما أن نظام البطولة قد يخدم فريق المدرب إيميرس فاي لتخطي عقبة هذا الدور. وقد ظهر المدرب واثقاً من قدرات لاعبيه وقال في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي: "لن نذهب إلى الولايات المتحدة لمجرد المشاركة أو للسياحة. سنذهب بأهداف ونيّات واضحة، ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب العاجي. لقد عشنا لحظات رائعة خلال كأس أمم أفريقيا هنا في ساحل العاج (2024)، إذ توحّد الشعب بأكمله، وعملوا معاً، وساروا في الاتجاه نفسه. ونريد أن يكون الوضع مماثلاً تماماً في كأس العالم هذه. نعود إلى المنافسة بعد 12 عاماً، ويجب أن تكون هذه العودة مبهرة".

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وسيعتمد منتخب ساحل العاج على لاعبين أصحاب خبرات في الدفاع والوسط، بمشاركة كل من: غيسلان كونان، وويلفريد سينغو، وغيلا دويه، وإيفان نديكا، بالإضافة إلى القائد فرانك كيسي في خط الوسط. بينما سيعتمد على المواهب في الهجوم، فإلى جانب أماد ديالو، الذي تألق خلال كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، فهناك يان ديوماندي، أحد أبرز الدوري الألماني، وأنجي يوان بوني الذي انضمّ مؤخراً إلى منتخب ساحل العاج، بعد أن مثل سابقاً منتخبات فرنسا للفئات السنية. وقد تحمل هذه المشاركة تحولاً مهماً للمنتخب في غياب أسماء قوية في الدوريات الأوروبية، مثلما كان الشأن خلال المشاركات السابقة.