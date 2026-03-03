ساتريانو.. شاب من أوروغواي أعاد إنجاز خيتافي التاريخي في برنابيو

- خسارة ريال مدريد أمام خيتافي: تعرض ريال مدريد لهزيمة مؤلمة على ملعبه سانتياغو برنابيو أمام خيتافي بهدف نظيف سجله مارتن ساتريانو في الدقيقة 39، مما أدى إلى تجميد رصيد الريال عند 60 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر. - مسيرة مارتن ساتريانو: اللاعب الأوروغوياني مارتن ساتريانو، الذي سجل هدف الفوز، بدأ مسيرته في أكاديمية ناسيونال وانتقل إلى إنتر ميلان، ثم لعب مع عدة أندية أوروبية قبل انضمامه إلى خيتافي. - تاريخ مواجهات خيتافي وريال مدريد: هذا الفوز هو الأول لخيتافي على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو منذ عام 2008، حيث انتهت المباراة حينها بنفس النتيجة 1-0.

تابع ريال مدريد نزيف النقاط بخسارة قاسية في عقر داره أمام خيتافي بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين في الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو بهدفٍ عن طريق مارتن ساتريانو في الدقيقة التاسعة والثلاثين من الشوط الأول بعدما تسلّم تمريرة حاسمة من زميله ماورو أرامباري.

وساتريانو لاعب سابق في أكاديمية ناسيونال للشباب، وهو من مواليد 20 فبراير/ شباط 2001 في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو، والده لاعب كرة القدم السابق جيراردو ساتريانو، وينحدر من أصولٍ إيطالية حيث عاش أجداده في بدلة بازيليكاتا، وكان قادراً على تمثيل الأزوري لكنه فضّل أوروغواي في نهاية املطاف.

في 31 يناير/ كانون الثاني 2020، وقّع لصالح نادي إنتر ميلان الإيطالي عقداً حتى يونيو 2024، وخاض أول مباراة احترافية له في 21 أغسطس 2021، حيث دخل بديلاً للتركي هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 77 في مباراة فاز فيها فريقه على جنوى بنتيجة 4-0 في الدوري، وفي 17 يناير 2022، انتقل ساتريانو إلى نادي بريست الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ثم لعب لصالح إمبولي على سبيل الإعارة ولاحقاً بريست مجدداً وبعدها لانس مع إلزامية الشراء ثم ليون، والآن خيتافي بعقد إعارة.

وكان آخر فوز لخيتافي على ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو قبل هذا الانتصار بتاريخ 24 فبراير 2008 بنتيجة 1-0 لصالح خيتافي في الدوري الإسباني تحت قيادة المدرب برند شوستر. وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الريال، الذي سقط خارج قواعده بنتيجة (1-2) في الجولة السابقة أمام أوساسونا، عند 60 نقطة في الوصافة، بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر.