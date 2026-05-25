سابقة في قائمة إسبانيا لمونديال 2026.. غياب تام لريال مدريد

- أعلن لويس دي لا فوينتي عن تشكيلة منتخب إسبانيا لمونديال 2026، والتي خلت من لاعبي ريال مدريد لأول مرة في تاريخ كأس العالم، مع تصدر لامين يامال من برشلونة القائمة. - شهدت التشكيلة عودة ميكيل ميرينو من أرسنال بعد تعافيه من الإصابة، واستدعاء إريك غارسيا ومارك بوبيل بعد موسم مميز، بينما استُبعد روبان لو نورمان. - ضمت القائمة أسماء بارزة مثل أوناي سيمون في حراسة المرمى، ورودري في خط الوسط، ونيكو وليامز في الهجوم، مع غياب محتمل ليامال بسبب الإصابة.

أعلن مدرب منتخب إسبانيا الأول لويس دي لا فوينتي عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مونديال 2026، والتي شهدت مفاجأة كبيرة بعدم وجود أي لاعب من نادي ريال مدريد للمرة الأولى في بطولة كأس العالم تاريخياً، في حين تصدر القائمة نجم نادي برشلونة الإسباني لامين يامال.

ولم يستدعِ مدرب منتخب إسبانيا الأول أي لاعب من نادي ريال مدريد في البعثة الخاصة التي ستخوض منافسات كأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك، وذلك بعد استبعاد اللاعبين دين هوسين والمخضرم داني كارفاخال بسبب معاناتهما من الإصابات على مدار موسم 2025-2026، مع العلم أن اللاعبين الإسبان أمسوا قلائل في تشكيلة النادي الملكي بعد مغادرة عدد كبير من الأسماء خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت تشكيلة منتخب إسبانيا المشاركة في المونديال عودة نجم خط وسط نادي أرسنال الإنكليزي ميكيل ميرينو، الذي تعافى من الإصابة التي تعرض لها. وشارك ميرينو المفضل لدى دي لا فوينتي والمتوج بلقب الدوري الإنكليزي أخيراً، بديلاً أمام كريستال بالاس، الأحد، في ختام الموسم المحلي، في أول ظهور له منذ شهر يناير/كانون الثاني بعد تعافيه من إصابة كسر على مستوى القدم.

كرة عالمية خوان غارسيا مفاجأة منتخب إسبانيا.. من النجومية إلى العالمية

كما استدعى دي لا فوينتي المدافعَين إريك غارسيا ومارك بوبيل بعد موسم مميز مع برشلونة وأتلتيكو مدريد على التوالي، فيما استُبعد أيضاً لاعب أتلتيكو الآخر روبان لو نورمان، وإلى جانب لامين يامال نجم برشلونة لعب جناح أتلتيك بلباو نيكو وليامز دوراً كبيراً في قيادة إسبانيا إلى لقب يورو 2024، وبالتالي حضر في القائمة الرسمية للمونديال رغم الموسم الصعب الذي عاشه مع ناديه الباسكي، في حين أن يامال صاحب الـ18 سنة مُهدد بالغياب عن المباريات الأولى من البطولة بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها وأبعدته عن الملاعب منذ أواخر شهر إبريل/نيسان.

وضمّت تشكيلة منتخب إسبانيا الرسمية الأسماء التالية: في حراسة المرمى كل من أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، دافيد رايا (أرسنال الإنكليزي)، خوان غارسيا (برشلونة)، وفي خط الدفاع: ماركوس يورنتي، مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام الإنكليزي)، أيمريك لابورت (أتلتيك بلباو)، إريك غارسيا، باو كوبارسي (برشلونة)، مارك كوكوريا (تشلسي الإنكليزي)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني).

في المقابل، ضم خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنكليزي)، مارتن زوبيميندي، ميكل ميرينو (أرسنال)، بيدري، غافي (برشلونة)، فابيان رويس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أليكس بايينا (أتلتيكو مدريد)، الهجوم: ييريمي بينو (كريستال بالاس)، فيكتور مونيوس (أوساسونا)، ميكل أويارزابال (ريال سوسييداد)، فيران توريس، لامين يامال، داني أولمو (برشلونة)، نيكو وليامز (أتلتيك بلباو)، بورخا إيغليسياس (سلتا فيغو).