سابا خاريباشفيلي.. من لعبة "فوتبول منيجر" إلى حلم النجومية

عند تصفح قائمة أكثر الصفقات تداولاً في لعبة "فوتبول منيجر" (لعبة محاكاة إدارية لكرة القدم، تضع اللاعب في دور المدرب والمدير الرياضي في الوقت نفسه)، تظهر عادة أسماء شابة باتت معروفة لدى المتابعين، مثل مارك غيهي ونيكو باز وعثمان ديوماندي وأيوب بوعدي. لكن المفاجأة هذه المرة جاءت من اسم خطف الصدارة من دون سابق شهرة واسعة، هو سابا خاريباشفيلي (17 عاماً)، اللاعب الشاب القادم من تبليسي، والذي تحول فجأة إلى الظاهرة الأبرز في سوق اللعبة خلال شهر يناير/كانون الثاني.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، فاللاعب الذي ينشط في صفوف دينامو تبليسي يلعب أساساً ظهيراً أيسر، لكنه يمتلك قدرة لافتة على شغل عدة مراكز، سواء في الجهة اليمنى، أو قلب الدفاع، أو حتى لاعبَ ارتكاز. ومنح المدرب الإسباني أندريس كاراسكو خاريباشفيلي فرصة الظهور الأول في الدوري الممتاز بعمر 15 عاماً و7 أشهر، قبل أن يدخل التاريخ في عام 2024 حين أصبح، بعمر 15 عاماً و10 أشهر، أصغر لاعب يشارك في بطولة أوروبية للأندية، وذلك في دوري المؤتمر الأوروبي. ولم تمر موهبته مرور الكرام على مستوى المنتخبات أيضاً، فمع منتخب جورجيا الأول، لم يتأخر حضوره، إذ منحه المدرب ويلي سانيول فرصة الظهور الدولي الأول في يونيو/حزيران الماضي أمام جزر فارو. وقال اللاعب حينها في تصريحات صحافية إن تمثيل المنتخب في هذه السن المبكرة يمثل مسؤولية كبيرة وتحدياً محفزاً في الوقت نفسه، وعلى مستوى الأندية، يمتلك في رصيده ست تمريرات حاسمة خلال 58 مباراة مع دينامو تبليسي.

وحولت عدة عوامل خاريباشفيلي إلى أحد أكثر اللاعبين الواعدين طلباً في لعبة "فوتبول منيجر"، أبرزها تعدد مراكزه، وإمكاناته العالية، وسعره المنخفض نسبياً الذي يبلغ 2.3 مليون يورو، إلى جانب راتبه الأسبوعي البسيط الذي لا يتجاوز 1200 يورو. ويتميز اللاعب في العرضيات والسرعة، إضافة إلى قدرته على اللعب لاعبَ وسط بفضل دقة تمريراته وتمركزه الجيد. لكن تأثير خاريباشفيلي لا يقتصر على عالم الألعاب، فقد وضعته صحيفة غارديان البريطانية ضمن قائمة أفضل 60 موهبة من مواليد عام 2008، فيما يرى محللون أن مستواه قد يصل إلى ما حققه مواطنه خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم باريس سان جيرمان الحالي، لما يتميز به من بنية قوية، وعقلية قتالية، وذكاء تكتيكي، إضافة إلى سرعته وقدرته على إرسال عرضيات دقيقة، خصوصاً في الهجمات المرتدة.

ورغم أنه لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، أصبح خاريباشفيلي أغلى لاعب في الدوري الجورجي بقيمة سوقية تُقدّر بـ1.2 مليون يورو. وتشير التوقعات إلى أنه في حال رحيله بعد بلوغه 18 عاماً، قد يكسر الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ دينامو تبليسي، متجاوزاً انتقال جورجي كينكلادزه إلى مانشستر سيتي عام 1995 مقابل أربعة ملايين يورو. وبدأ الاهتمام الأوروبي يتزايد، حيث ربطته تقارير بمراقبة أندية كبرى مثل ليفربول، باريس سان جيرمان، ريال مدريد وبرشلونة. ولا يخفي اللاعب نفسه إعجابه بالدوري الإنكليزي، لكنه يعترف بأنه من مشجعي النادي الملكي، ويعتبر كريستيانو رونالدو قدوته الأولى، مؤكداً أن النجم البرتغالي ترك بصمة لا تُنسى في طفولته الكروية.