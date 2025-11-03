سابالينكا لا تخسر صدارتها ودخولٌ قوي لفيكتوريا مبوكو

- حافظت أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات لعام 2025، بينما دخلت الكندية فيكتوريا مبوكو قائمة أفضل 20 لاعبة لأول مرة بعد فوزها ببطولة هونغ كونغ. - لم يشهد تصنيف اللاعبات العشر الأوليات أي تغيير، حيث تواصل إيغا شفيونتك وكوكو غوف وأماندا أنيسيموفا وجيسيكا بيغولا الحفاظ على مراكزهن المتقدمة. - في تصنيف الرجال، استعاد يانيك سينر الصدارة من كارلوس ألكاراز، مع إمكانية استعادة الأخير للصدارة في حال فوزه بثلاث مباريات في البطولة الختامية بتورينو.

حافظت النجمة البيلاروسية، أرينا سابالينكا (27 سنة)، على صدارتها للتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات لأسبوع جديد في عام 2025، في وقت دخلت اللاعبة الكندية الشابة، فيكتوريا مبوكو (19 سنة)، قائمة أفضل اللاعبات في التصنيف، وبدأت تشق طريقها بنجاح في هذه الرياضة.

ولم يشهد التصنيف العالمي للاعبات العشر الأوليات أي تغيير هذا الأسبوع، فبعد النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا (27 سنة)، حافظت البولندية إيغا شفيونتك على الوصافة، وخلفها اللاعبة الأميركية كوكو غوف في المركز الثالث، بينما انضمت الكندية فيكتوريا مبوكو، التي تفوقت على الإسبانية كريستينا بوكشا في نهائي بطولة هونغ كونغ، لقائمة أفضل 20 لاعبة لأول مرة في مسيرتها ببلوغها المركز الـ18.

في المقابل استمرت الأميركيتان أماندا أنيسيموفا وجيسيكا بيغولا في المركزين الرابع والخامس على الترتيب، وخلفهما الكازاخية يلينا ريباكينا في المركز السادس، كما تحتل الأميركية ماديسون كيز المركز السابع، وخلفها الإيطالية جاسمين باوليني صاحبة المركز الثامن، ثم الروسية ميرا أندريفا في المركز التاسع، وأخيراً مواطنتها إيكاترينا ألكسندروف التي دخلت قائمة التوب 10.

يُذكر أن تصنيف فئة الرجال شهد استعادة النجم الإيطالي يانيك سينر الصدارة من الإسباني كارلوس ألكاراز. ويبدأ سينر، الذي حقق لقبه الخامس هذا العام والثالث والعشرين في مسيرته، أسبوعه الـ66 في صدارة التصنيف العالمي لاتحاد لاعبي التنس المحترفين، لكن من الممكن أن يستعيد ألكاراز صدارة التصنيف يوم الاثنين المقبل، ولإنهاء الموسم في صدارة التصنيف، يحتاج الإسباني إلى الفوز بثلاث مباريات على الأقل في البطولة الختامية المقررة إقامتها في مدينة تورينو الإيطالية، من دون الاعتماد على نتائج الإيطالي يانيك سينر.