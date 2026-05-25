سابالينكا تُطالب بأموال التنس وتثير الجدل بالمجوهرات

- أثارت أرينا سابالينكا الجدل في عالم التنس بمطالبتها بزيادة الجوائز المالية للاعبين بنسبة تتجاوز 15%، مهددة بمقاطعة بطولة رولان غاروس، لكنها قررت المشاركة في النهاية. - نشرت سابالينكا صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي ببدلة رياضية شفافة حمراء من تصميم نايكي، وارتدت مجوهرات باهظة الثمن، مما أثار الجدل بين الجماهير. - تضمنت مجوهراتها ثلاثة عقود مرصعة بالألماس والعقيق، بقيمة تتجاوز 100 ألف جنيه إسترليني، مما زاد من اهتمام وسائل الإعلام والجماهير بها.

أثارت نجمة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا (28 عاماً) الكثير من الجدل في عالم كرة المضرب، بعدما لوحت بمقاطعة بطولة "رولان غاروس"، بسبب مُطالبتها من القائمين على المسابقة بضرورة زيادة قيمة جوائز اللاعبين المالية عن نسبة الـ15% التي يحصلون عليها بشكل سنوي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الاثنين، أن سابالينكا طالبت بضرورة زيادة الأموال لنجوم التنس، وبخاصة أولئك الذين يعانون من صعوبات في تدبير حياتهم اليومية، لأنهم خارج التصنيف العالمي، لكن البيلاروسية لم تنفذ تهديدها، بعدما أكدت حرصها على المشاركة في بطولة رولان غاروس للسيدات، إلا أنها صدمت الجميع، بسبب ظهورها في الصورة الرسمية.

وأوضحت أن سابالينكا قامت بنشر عدد من الصور على حسابتها في مواقع التواصل، وتظهر كيف ستطل على جماهير الرياضة في بطولة رولان غاروس، حيث ارتدت بدلة رياضية شفافة حمراء من تصميم شركة نايكي الرياضية الأميركية، لكن المجوهرات التي ارتدتها، كانت هي السبب وراء إثارة الجدل، لأنها ستعمل على ارتداء ثلاثة عقود مرصعة بالألماس والعقيق، مع أقراط متناسقة، تتألف من ألماس يصل وزنه إلى 24.17 قيراطاً وعقيق يصل وزنه إلى 218 قيراطاً، بقيمة تتجاوز 100 ألف جنيه إسترليني.

وتابعت أن سابالينكا خاضت تدريباتها، عبر ارتداء عقدين من العقود الثلاثة المصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، لكن بإمكانها ارتداء عقد ثالث إذا رغبت في إكمال المجموعة باهظة الثمن، لأن العقد الثالث سيكون مرصعاً بـ 8.58 قراريط من الألماس و81.64 قيراطاً من العقيق، بقيمة 34,000 جنيه إسترليني.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن أرينا سابالينكا طالبت بأموال نجوم التنس، وهدّدت بعدم خوض منافسات بطولة رولان غاروس، لكنها نسيت كل شيء، وأثارت الجدل بين جماهير كرة المضرب، بسبب الصور التي أظهرتها مرتدية مجوهرات باهظة الثمن، وستعمل على الظهور بها خلال خوضها المسابقة الدولية.