سابالينكا تواصل طريقها إلى لقب رابع على التوالي

- أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا، تواصل تألقها في بطولة ووهان الصينية المفتوحة للتنس، حيث تأهلت إلى ربع النهائي بعد فوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا بمجموعتين نظيفتين. - سابالينكا، التي تسعى لتحقيق لقبها الرابع على التوالي في ووهان، لم تخسر أي نقطة على إرسالها ضد سامسونوفا، وحققت الفوز في 75 دقيقة، لتواجه الفائزة بين إيلينا ريباكينا وليندا نوسكوفا. - بعد فوزها ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، أمضت سابالينكا إجازتها في اليونان، حيث تدربت مع نوفاك ديوكوفيتش، معبرة عن استفادتها من تدريباتها معه.

تابعت البيلاروسية المصنفة أولى عالمياً أرينا سابالينكا (27 سنة) طريقها من أجل تحقيق لقب رابع في مسيرتها على التوالي، وذلك إثر تأهلها للدور ربع النهائي في بطولة ووهان الصينية المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة.

وتفوقت أرينا سابالينكا على منافستها الروسية ليودميلا سامسونوفا (المصنفة الـ20 عالمياً) بمجموعتين نظيفتين (6-3) و(6-2). وبخلاف انطلاقتها الضعيفة أمام السلوفاكية ريبيكا شرامكوفا قبل يوم واحد، بدأت سابالينكا مواجهتها يوم الخميس بقوة، وأقيمت المباراة تحت سقف مغلق في يوم حار آخر في الصين، حيث أرجئ عدد من المباريات التي كان مقرراً إجراؤها على الملاعب المفتوحة.

وكانت اللاعبة البيلاروسية، التي عزّزت سلسلة انتصاراتها في بطولة ووهان الصينية إلى (19-صفر) وتسعى لإحراز لقبها الرابع توالياً في المدينة الصينية الوسطى، ابتعدت عن المنافسات حوالى شهر، بعد فوزها بلقبها الكبير الثالث في بطولة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة الشهر الماضي، وأمضت إجازتها في اليونان حيث تدربت إلى جانب ديوكوفيتش المصنّف أول عالمياً سابقاً.

ولم تُواجه سابالينكا أي نقطة لخسارة إرسالها ضد سامسونوفا، فيما تميّزت بأدائها القويّ على إرسالها، حيث خسرت ثلاث نقاط فقط من أصل 16، وحسمت البيلاروسية الفوز في 75 دقيقة لتضرب موعداً في دور الثمانية مع الفائزة بين الكازاخستانية إيلينا ريباكينا والتشيكية ليندا نوسكوفا. وتحدثت أرينا سابالينكا بعد نهاية المباراة أمام الصحافيين عن ديوكوفيتش وقالت: "ربحت منه الكثير من النقاط للأمانة. آمل أن يؤكد ذلك. خرجنا لتناول العشاء، وتدربنا عدة مرات معاً. آمل أن أكون شريكة تدريب جيدة. حتى الآن إنه يتقدم بثبات في شنغهاي، لذا أعتقد أن الأمر كان جيداً. آمل حقاً أن يُحقق اللقب".