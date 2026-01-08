سابالينكا تواصل رحلتها في بطولة بريسبن وتصل إلى ربع النهائي

- تابعت أرينا سابالينكا تألقها في دورة بريسبن المفتوحة للتنس، بتأهلها إلى ربع النهائي بعد فوزها على سورانا كيرستيا بمجموعتين نظيفتين، وستواجه ماديسون كيز أو ديانا شنايدر في المرحلة المقبلة. - أكدت سابالينكا عزمها على تحسين مستواها للفوز بلقب أستراليا المفتوحة للمرة الثالثة، معتبرةً دورة بريسبن تحضيراً مثالياً لمنافسات كبرى. - تأهلت أيضاً إيلينا ريباكينا إلى ربع النهائي بعد فوزها على باولا بادوسا، وستواجه كارولينا موخوفا في اختبارها التالي.

تابعت النجمة البيلاروسية، أرينا سابالينكا (27 سنة)، رحلتها المُميزة في دورة بريسبن المفتوحة للتنس، التي تسبق انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى لعام 2026، وذلك إثر تأهلها إلى الدور ربع النهائي خلال النسخة الحالية.

وأنهت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا، اليوم الخميس، مواجهتها أمام منافستها الرومانية سورانا كيرستيا (36 عاماً)، بفوزٍ سهلٍ بمجموعتين نظيفتين (6-3) و(6-3)، بعدما بدأت مشوارها في الدورة بقوة من خلال فوزها في الدور الثاني على الإسبانية كريستينا بوكسا (6-صفر) و(6-1)، في غضون 48 دقيقة فقط، ثم احتاجت إلى ساعة وعشر دقائق كي تتخطى كيرستيا المصنفة 41 عالمياً. وستلتقي سابالينكا، بطلة 2023 و2025، في الدور ربع النهائي منافستها الأميركية، ماديسون كيز، المصنّفة الخامسة، التي تغلّبت على البيلاروسية في نهائي أستراليا المفتوحة العام الماضي، أو الروسية ديانا شنايدر.

وأشارت سابالينكا، في المؤتمر الصحافي، بعد المباراة، إلى إنّها عازمة على تحسين مستواها في مسعاها للفوز بلقب بطولة أستراليا للمرة الثالثة في أربعة أعوام، عندما تنطلق أولى البطولات الأربع الكبرى في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، كما اعتبرت أن دورة مثل بريسبن، التي تشارك فيها سبع من أفضل عشر لاعبات تصنيفاً في العالم، تُشكّل التحضير المثالي لخوض مُنافسة كُبرى.

وبلغت الدور ربع النهائي أيضاً الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة عالمياً وبطلة نسخة عام 2024، بتحقيقها انتصارها السابع توالياً امتداداً من بطولة "دبليو تي أيه" الختامية التي توّجت بلقبها على حساب سابالينكا، بتغلّبها على اللاعبة الإسبانية باولا بادوسا (6-3) و(6-3)، وتلتقي ريباكينا، المصنفة الثالثة في الدورة، خلال اختبارها التالي مع التشيكية كارولينا موخوفا الفائزة بدورها على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا السابعة عالمياً، بواقع (6-4) و(7-5).