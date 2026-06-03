سابالينكا تقرر اعتزال التنس بعد صدمة خروجها من رولان غاروس

- أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، تعلن اعتزالها كرة المضرب بعد خسارتها أمام الروسية ديانا شنايدر في ربع نهائي بطولة رولان غاروس، حيث خسرت 10 أشواط متتالية. - سابالينكا تعبر عن إحباطها بعدم تحقيق لقبها الخامس في البطولات الكبرى، وتخطط لقضاء يوم في "تدمير الأشياء" للتخلص من التوتر، مؤكدة حاجتها لاستعادة توازنها النفسي. - العوامل الجوية أثرت على أداء سابالينكا، حيث تسببت الرياح في توقفها عدة مرات، مما أدى لخسارتها المجموعة الثالثة بنتيجة (6-0) أمام شنايدر.

قررت المصنفة الأولى عالمياً، البيلاروسية أرينا سابالينكا (28 عاماً)، اعتزال كرة المضرب، بعد خسارتها في 10 أشواط متتالية، في المواجهة التي تجرعت فيها مرارة الهزيمة على يد الروسية ديانا شنايدر، بواقع مجموعتين مقابل مجموعة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس، الأربعاء.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن أرينا سابالينكا انهارت وركلت الكرة في اتجاه أحد جامعي الكرات، بعدما فشلت في تحقيق حلمها بحسم لقبها الخامس في البطولات الأربع الكبرى "الغراند سلام"، والأول في رولان غاروس، الأمر الذي جعلها تقول أمام وسائل الإعلام، إنها تخطط لقضاء يوم كامل تقوم فيه بـ"تدمير الأشياء"، لأنها خسرت 10 أشواط من المباراة أمام الروسية ديانا شنايدر (المصنفة رقم 25 عالمياً) في ربع النهائي.

وأوضحت أرينا سابالينكا: "لا يوجد لدي أفكار أو مشاعر حالياً، لكن أريد اعتزال التنس الآن، لكن سأرى ما سيحدث معي خلال الأيام القادمة، لأنني بحاجة إلى استعادة توازني النفسي، وبخاصة أنني لا أتذكر متى كانت آخر مرة خسرت فيها 10 أشواط متتالية، وأعتقد أنني دخلت في دوامة من اليأس، ولم أستطع استعادة تركيزي، وهذا يتطلب مني التوقف والتفكير ملياً لإيجاد حل مناسب، لأنني سئمت من خسارة بعض المباريات بطريقة غير لائقة، بسبب انفعالي الزائد".

وتابعت: "ما لا يقتلنا يجعلنا أقوى، على ما يبدو. سأجد حلاً لهذه المشكلة، وسأعود أقوى. في الواقع، لقد وجدتُ طريقة للتغلب على هذا. هل تعرف تلك الغرف التي تدخلها وتُحطم كل شيء؟ سأقضي يوماً كاملاً هناك أُحطم الأشياء. ربما يُفيدني ذلك ربما لا، لكن الآن كما قلت أريد اعتزال التنس، وسأفكر بكل شيء خلال الأيام القادمة".

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وأكدت الصحيفة أن أرينا سابالينكا كانت متقدمة بشكل مريح مرة أخرى، لكن العوامل الجوية لعبت ضدها، بسبب هبوب رياح عاتية، الأمر الذي جعل البيلاروسية تتوقف في عدة مرات خلال المباراة، حتى تبعد الغبار عن وجهها، لكن المجموعة الثانية، شهدت قيام الروسية بحسمها لصالحها بنتيجة (7-5)، قبل أن تحقق المفاجأة الكبرى في المجموعة الثالثة، التي تجرعت فيها المصنفة الأولى مرارة الهزيمة (6-0).