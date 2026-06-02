سابالينكا تطالب بمزيد من المباريات المسائية للسيدات في رولان غاروس

- أرينا سابالينكا تطالب بزيادة مباريات السيدات المسائية في بطولة رولان غاروس بعد فوزها على نعومي أوساكا، مشيرة إلى أهمية الأجواء الجماهيرية والاهتمام المتزايد بمباريات السيدات. - للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، تُقام مباراة سيدات في الفترة المسائية، مما يفتح الباب أمام تنظيم المزيد من المباريات الليلية للسيدات في المستقبل. - مديرة البطولة، أميلي موريسمو، تبرر قلة المباريات المسائية للسيدات بمخاوف تتعلق بقصر مدتها مقارنة بمباريات الرجال، مع الحرص على تقديم قيمة مناسبة لحاملي التذاكر.

طالبت لاعبة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا (26 سنة) بإقامة المزيد من المباريات المسائية لفئة السيدات في منافسات بطولة رولان غاروس الفرنسية، وذلك بعد أدائها القوي الذي قادها للتفوق، أمس الاثنين، على منافستها اليابانية نعومي أوساكا.

وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، والخامسة فقط منذ استحداث نظام المباراة الواحدة في الفترة المسائية عام 2021، حظيت مباراة للسيدات بالواجهة الرئيسية المسائية، منهية سلسلة من 33 مباراة متتالية للرجال في هذا التوقيت. وكانت مواجهة سابالينكا في الدور الرابع أمام البطلة السابقة لأربعة ألقاب كبرى، نعومي أوساكا، من أبرز مباريات البطولة حتى الآن، لكن النجمة اليابانية لم تتمكن من مجاراة منافستها وخسرت بنتيجة (5-7) و(3-6)، خلال ساعة و27 دقيقة.

وبهذا الفوز بلغت سابالينكا دور الثمانية على الأقل في آخر 14 بطولة كبيرة شاركت فيها، كما تواصل مطاردة حلمها بغية تحقيق لقبها الأول في منافسات رولان غاروس.

وتحدثت المصنفة الثانية عالمياً عن إقامة مباريات للسيدات في الفترة المسائية وقالت أمام الجماهير بعد نهاية المباراة: "أعتقد أن وضع مباراتنا اليوم في الفترة المسائية كان أمراً مهماً للغاية. أعتقد أنها الخطوة الصحيحة. الأجواء الجماهيرية كانت رائعة، والاهتمام الذي حظيت به المباراة سيُظهر للمنظمين أنه ربما ينبغي عليهم التفكير مستقبلاً في إقامة مباريات السيدات ليلاً من حين لآخر. أتمنى أن تكون هذه المباراة هي البداية. الأمر أشبه بأننا فتحنا الباب لإقامة مباريات السيدات في الفترة المسائية".

وكانت مديرة البطولة أميلي موريسمو قد بررت أكثر من مرة سبب عدم جدولة مباريات السيدات في الفترة المسائية بمخاوف تتعلق بقصر مدة المباريات مقارنة بمنافسات الرجال، إضافة إلى الحرص على تقديم قيمة مناسبة لحاملي التذاكر. وتتضمن الفترات المسائية في بطولتي أستراليا المفتوحة وأميركا المفتوحة مباراتين، لكن منظمي رولان غاروس لا يرغبون في امتداد المنافسات إلى ساعات الفجر كما يحدث أحياناً في هاتين البطولتين.