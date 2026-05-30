سابالينكا تضرب موعداً نارياً مع أوساكا في رولان غاروس

- تأهلت أرينا سابالينكا ونعومي أوساكا لمواجهة مثيرة في ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، حيث تغلبت سابالينكا بسهولة على داريا كاساتكينا، بينما واجهت أوساكا تحديًا صعبًا أمام إيفا يوفيتش. - في مباراة مثيرة للجدل، فازت الروسية ديانا شنايدر على الأوكرانية أولكساندرا أولينيكوفا، وسط اتهامات بتلقي أموال من شركة "غازبروم" الروسية، مما أضفى طابعًا سياسيًا على اللقاء. - في منافسات الرجال، قدم الإيطالي فلافيو كوبولي أداءً قويًا بفوزه على الأميركي ليرنر تيان، ليواجه زاكاري سفايدا في مباراة حاسمة للتأهل لربع النهائي.

تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً، واليابانية نعومي أوساكا السادسة عشرة، السبت، لمواجهة حامية في الدور ثمن النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس"، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس. وتغلبت سابالينكا بسهولة على الأسترالية داريا كاساتكينا 6-0 و7-5 في 76 دقيقة فقط لتحجز بطاقتها إلى الدور الرابع، في حين واصلت أوساكا لمعانها في باريس، رغم معاناتها للفوز على الأميركية المراهقة إيفا يوفيتش 7-6 (7/5) و6-7 (3/7) و6-4.

وبهذا الفوز، ضمنت البيلاروسية مواجهة مع أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، وفازت كل من سابالينكا وأوساكا بلقبين في أستراليا المفتوحة، ومثلهما في الولايات المتحدة المفتوحة حتى الآن. وتغلبت البيلاروسية على اليابانية مرتين هذا الموسم، لكن أوساكا فازت في مباراتهما الوحيدة في البطولات الكبرى، وذلك في الدور نفسه من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2018، في طريقها لإحراز باكورة ألقابها في الغراند سلام. وواصلت النجمة اليابانية المصنفة الـ16 مشوارها الأطول حتى الآن في بطولة رولان غاروس.

مباراة خيّم عليها غزو روسيا لأوكرانيا

وفازت الروسية ديانا شنايدر (23 عالميا) على الأوكرانية أولكساندرا أولينيكوفا 7-5، 6-1، في مباراة خيّم عليها غزو روسيا لأوكرانيا بحسب وكالة فرانس برس. وطغت اتهامات أولينيكوفا (65 عالمياً) قبل المباراة لمنافستها بـ"تلقي أموال" من "شركة تموّل جرائم حرب". ولم تتصافح اللاعبتان بعد نهاية المباراة. وخلال مؤتمرها الصحافي الخميس، لوّحت أولينيكوفا بهاتفها لعرض صور تظهر فيها شنايدر تشارك في بطولة ترعاها شركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة "غازبروم"، إضافة إلى بعض علامات الإعجاب التي وضعتها اللاعبة الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت أولينيكوفا: "هذه هي في الصورة في بطولة غازبروم". وأضافت: "غازبروم شركة تموّل جرائم الحرب. أعتقد أن الأمر يشبه اللعب في ألمانيا النازية أمام ضباط الغيستابو في بطولة نظمتها الشركة التي بنت أوشفيتس. لا يوجد أي فرق بالنسبة لي". وخسرت اليونانية ماريا سكّاري أمام البولندية مايا شوالينشكا 6-1 و3-6 و2-6، وتغلبت الروسية آنا كالينسكايا على الكولومبية كاميلا أوسوريو 6-3 و0-6 و6-2.

ولدى الرجال، ومع انفتاح المنافسات على مصراعيها بعد الخروج المبكر المفاجئ للإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالمياً، والصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز بـ24 لقباً كبيراً، قدّم الإيطالي فلافيو كوبولي العاشر أداء قوياً بفوزه الساحق على الأميركي ليرنر تيان 6-2 و6-2 و6-3 في ساعة و45 دقيقة على الملعب الرئيس. ويواجه كوبولي في المباراة القادمة الأميركي زاكاري سفايدا في مباراة حاسمة للتأهل لربع النهائي. حقق سفايدا، المصنف 85 عالمياً، مفاجأة بفوزه في مباراة ماراثونية على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الخامس والعشرين بنتيجة 6-3 و6-4 و3-6 و4-6 و6-3، ليواصل أفضل مسيرة له على الإطلاق في بطولات غراند سلام.