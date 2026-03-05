سابالينكا تؤيد نظام المباريات من خمس مجموعات في "غراند سلام" للسيدات

- أرينا سابالينكا تدعم إدخال نظام المباريات من خمس مجموعات للسيدات في البطولات الكبرى، معتقدةً أن ذلك سيزيد من فرصها في الفوز بالألقاب، وتؤكد جاهزيتها البدنية لهذا التحدي. - مدير بطولة أستراليا المفتوحة يقترح تطبيق النظام الجديد بدءًا من ربع النهائي في عام 2027، مشيرًا إلى أن بعض المباريات النهائية ستكون أكثر إثارة. - جيسيكا بيغولا وإيغا شفيونتيك تعارضان الفكرة، مشيرتين إلى مشكلات تنظيمية واهتمام الجماهير، بينما ترى كوكو غوف أن الإصلاح قد يكون مفيدًا لها.

أعربت المصنفة الأولى عالمياً، البيلاروسية أرينا سابالينكا (27 عاما)، عن دعمها لإدخال نظام المباريات من خمس مجموعات للسيدات في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، كما هو الحال بالفعل للرجال، وتحدثت البيلاروسية على هامش بطولة إنديان ويلز، حيث ستبدأ منافساتها يوم الجمعة. وقد نشهد ثورة حقيقية في منافسات التنس للسيدات مستقبلاً في حال تمت الموافقة على التعديلات المقترحة.

ونقل موقع أر.أم.سي الفرنسي، أمس الأربعاء تصريحات سابالينكا في مؤتمر صحافي، فعند سؤالها عن إمكانية تغيير نظام مباريات السيدات في البطولات الكبرى، قالت أرينا سابالينكا إنها تؤيد هذا التغيير، وأضافت: "لنبدأ. أعتقد أنني سأحقق المزيد من ألقاب البطولات الأربع الكبرى". وتعتقد اللاعبة البيلاروسية، أنها مستعدة لخوض مباريات من خمس مجموعات، كما هو الحال بالفعل للرجال. وتابعت اللاعبة البيلاروسية حديثها لتؤكد: "أشعر بقوة بدنية كبيرة، وأنا متأكدة من أن جسدي قادر على تحمل ذلك".

وتمتلك أرينا سابالينكا أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (أستراليا المفتوحة 2023 و2024، وأميركا المفتوحة 2024 و2025) وأربع مباريات نهائية خسرتها (أستراليا المفتوحة 2025 و2026، وفرنسا المفتوحة 2025، وأميركا المفتوحة 2023). وبعد أكثر من شهر على خسارتها في نهائي ملبورن أمام إيلينا ريباكينا، ستعود إلى الملاعب في إنديان ويلز.

واقترح مدير بطولة أستراليا المفتوحة، كريغ تيلي، في شهر يناير/كانون الثاني، توسيع نظام مباريات البطولات الأربع الكبرى للسيدات ليصبح من خمس مجموعات، بدءاً من ربع النهائي، اعتباراً من عام 2027. وأوضح قائلاً: "هذا أمر يجب أن نضعه على جدول الأعمال ونناقشه مع اللاعبات، لأن بعض مباريات الأدوار النهائية كانت ستكون مثيرة لو كانت من خمس مجموعات. لا أعرف ما إذا كانت اللاعبات سيوافقن أم لا، لكنه خيار يجب أن نأخذه بعين الاعتبار في رياضة التنس النسائي".

في المقابل ترى الأميركية جيسيكا بيغولا (المصنفة الخامسة عالميًّا)، التي ترأس مجلسًا مكلفًا بإصلاح جدول بطولات التنس المزدحم، أن على النساء "عدم" تغيير نظام البطولة، مشيرةً إلى اهتمام الجماهير، والمشكلات التنظيمية، وتذبذب حدة مباريات الخمس مجموعات، التي غالبًا ما تطول. وأوضحت قائلةً: "هل أرغب في لعب مباريات من ثلاث مجموعات؟ لا. أفضل أن يلعب الرجال من ثلاث مجموعات. لا أعتقد أننا جميعًا في حاجة إلى البدء بلعب مباريات من خمس مجموعات".

كما عارضت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميًّا سابقًا، هذه "الفكرة الغريبة في عالم يتسارع فيه كل شيء باستمرار"، خشية أن يشعر بعض المشاهدين بالملل. وتعتقد كوكو غوف، التي فازت ببطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، أن مثل هذا الإصلاح سيفيدها، كونها "من بين الأفضل من الناحية البدنية"، ولكن يجب تطبيقه على البطولة بأكملها لتحقيق قدر أكبر من العدالة.