سائق مرسيدس يوجه رسالة قوية للمنافسين على لقب فورمولا 1

تحدث السائق البريطاني جورج راسل (24 سنة) عن قدرة فريقه مرسيدس في المنافسة على لقب بطولة فورمولا 1 لمنافسات عام 2026، ووجه رسالة قوية لجميع المنافسين قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي يطمح فيه الفريق الألماني للعودة بقوة بعد خيبات الأمل التي تعرّض لها في المواسم الأخيرة.

وعانى فريق مرسيدس في آخر ثلاثة مواسم من أجل فرض نفسه كما فعل في المواسم الماضية، إذ سبق للفريق الألماني أن حصد بقيادة مديره النمساوي توتو وولف ثمانية ألقاب متتالية لبطولة الصانعين وسبعة ألقاب للسائقين بين 2014 و2021، لكن منذ انضمام راسل إلى مرسيدس في 2022، عانى الفريق لمنافسة كلّ من ريد بول وماكلارين، ما أبعد الفريق عن منصات التتويج.

وقبل انطلاق موسم فورمولا 1 في عام 2026، فرض الاتحاد الدولي للسيارات تعديلات كبيرة على القواعد التقنية للرياضة، التي من شأنها أن تمنح الفرق مساواة كبيرة وانطلاقة جديدة في الموسم المقبل. ولفتت سيارة مرسيدس الأنظار خلال التجارب الخاصة الأولى الأسبوع الماضي على حلبة مونتميلو في برشلونة بفضل سرعتها اللافتة وموثوقيتها العالية، فأصبح راسل المرشح الأبرز للمنافسة على اللقب.

وفي هذا الإطار، وجه راسل، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للفريق، الاثنين، رسالة للمنافسين على لقب فورمولا 1، وقال: "أشعر بأنّني جاهز للقتال على بطولة العالم، سواء حملنا صفة المرشحين أم لا، فهذا لا يغيّر من طريقة استعدادي على الإطلاق. هناك الكثير من الأمور التي يجب أن نتعلمها بسرعة، لكنّني أشعر أنّني قادر على الاستفادة منها، وواثق بنفسي وبالفريق".

ولكن أحلام راسل ستصطدم بقوة فريق ريد بول والسائق الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات في الموسم الجديد، خصوصاً أن السائق الهولندي سيُحاول استعادة اللقب بعد خسارته في الموسم الماضي لصالح سائق فريق ماكلارين، البريطاني، لاندو نوريس، وعن مواجهة فيرستابن القوية والمُرتقبة قال راسل في تصريحاته "أرغب بذلك بكلّ تأكيد. سيكون حاضراً في المعركة هذا العام. تتمنى دائماً أن تكون المهمة أسهل قليلاً، لكنّها لا يجب أن تكون سهلة أبداً، وإذا أردت الفوز، فعليك أن تقاتل وتنتصر على نحوٍ عادل في الحلبة. السيناريو الأمثل هو أن نشهد عدداً من الفرق في الصراع، وفي الوقت الحالي يبدو أن ريد بول وماكلارين وفيراري ونحن الأقرب لبعضنا البعض".