- "بطولة تاكسي" تقدم تجربة فريدة لمتابعة كأس أمم أفريقيا في المغرب من خلال جولات يومية مع سائقي التاكسي، حيث يتم استكشاف أجواء البطولة وتأثيرها على الحياة اليومية في المدن المغربية. - السائقون يتحدثون عن سهولة الوصول إلى الملاعب بفضل البنية التحتية المتطورة، مثل محطات القطار القريبة، مما يضمن تجربة مريحة للجماهير، مع تأكيد على جاهزية المغرب لاستقبال الضيوف من مختلف الجنسيات. - توفر البطولة فرصة للجماهير لزيارة المعالم السياحية في الرباط، مع أمل في أن يحقق المنتخب المغربي اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

بعيداً عن المدرجات وضجيج المؤتمرات الصحافية، نختار هذه المرة طريقاً مختلفاً لمتابعة كأس أمم أفريقيا في المغرب. في "بطولة تاكسي" نركب يومياً مع سائق جديد، ونجعل من سيارة الأجرة مساحة مفتوحة للحديث عن الكرة... والحياة. كيف يرى السائقون أجواء البطولة؟ ماذا تغيّر في الشارع المغربي قبل انطلاق الحدث وأثناءه؟ كيف تعيش المدن على إيقاع المباريات وكيف تنعكس كرة القدم على يوميات الناس البسطاء؟

من زحام الطرقات إلى حكايات المشجعين، ومن التوقعات الكروية إلى هموم العيش والفرح اليومي، تأخذكم "بطولة تاكسي" في جولة إنسانية خفيفة، نسمع فيها نبض الشارع المغربي كما هو... صادقاً، عفوياً، وبلا رتوش.

"بطولة تاكسي" موعد يومي مع الكرة... لكن من خلف المقود، واليوم ضيفنا سائق تاكسي تكلم عن أجواء كأس أفريقيا قبل ساعات من ضربة البداية، إذ بدأ الجميع في المغرب يعيش على وقع الحدث، مع انطلاق وصول الوفود الأجنبية والجماهير، التي تريد دعم منتخبات بلدانها في البطولة، وهم مُرحَب بهم؛ لأن المغرب يرحب بكل الضيوف من كل الجنسيات. وقال ضيفنا: "ستكون هذه النسخة من بين أفضل البطولات، لأن كل الظروف متوفرة للنجاح، وكل منتخب سيقيم في فندق لوحده، وله ملعب تدريبات خاص به، وبالنسبة لنا كسائقي تاكسي سنحاول القيام بدورنا".

وفي حديثه عن ملاعب كأس أفريقيا، قال: "ملعب الافتتاح في مجمع الأمير مولاي عبد الله، الذي سيخوض فيه المغرب مبارياته، يوجد بالقرب من طريق السّيار بين الرباط والدار البيضاء، والوصول إليه سيكون سهلاً، ومنذ أيام قليلة جرى افتتاح محطة قطار قريبة جداً من الاستاد. أما الملعب الأولمبي الذي سيحتضن مباريات تونس فيوجد بجانب الملعب الكبير، كما أن الملعب الذي سيحتضن مباريات الجزائر يوجد خارج المدينة قليلاً، ولكنّه قريب من الطريق السيّار، ولا يمثل مشاكل للجماهير، لأنّ الوصول سيكون سهلاً، وقد احتضن منذ أيام لقاء بين الجيش الملكي والأهلي المصري، وسارت الأمور جيداً، وما يمكن أن أؤكده أن الولوج إلى الملاعب سيكون يسيراً، ولن يكون هناك ازدحام واكتظاظ، والملاعب في الرباط ستكون مريحة للجماهير بفضل وجود محطات القطار بالقرب منها، وهي ملاعب جديدة وعشبها من الجيل الجديد".

كما أكّد ضيفنا أن الجماهير ستكون أمام فرصة زيارة العديد من المناطق السياحية في مدينة الرباط، مثل مدينة شالة، وهي مدينة أثرية، متمنياً في النهاية أن يكون اللقب من نصيب منتخب المغرب للمرة الثانية في تاريخه.