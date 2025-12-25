سائق تاكسي يؤكد من الرباط: التسعيرة لن تختلف في كأس أمم أفريقيا

- "تاكسي البطولة" يقدم تجربة فريدة لمتابعة كأس أمم أفريقيا في المغرب، حيث يتيح للسائقين التعبير عن آرائهم حول البطولة وتأثيرها على الحياة اليومية في المدن المغربية، مما يعكس نبض الشارع بشكل صادق وعفوي. - في جولة مع سائق تاكسي في الرباط، تعرفنا على أهم المعالم السياحية، وأظهر السائق ترحيبه بضيوف البطولة، خاصة العرب، وأعرب عن حبه لفريق الرجاء وثقته بقدرة المنتخب المغربي على الفوز باللقب. - أكد السائق أن التسعيرة العادية ستُطبق على الجميع خلال البطولة، مما يعكس الأجواء الإيجابية التي أضافتها المسابقة على المغرب، وخصوصاً في مدينة الرباط.

بعيداً عن المدرجات، وضجيج المؤتمرات الصحافية، نختار هذه المرة طريقاً مختلفاً لمتابعة كأس أمم أفريقيا في المغرب. في "تاكسي البطولة" نركب يومياً مع سائق جديد، ونجعل من سيارة الأجرة مساحة مفتوحة للحديث عن الكرة والحياة. كيف يرى السائقون أجواء البطولة؟ ماذا تغيّر في الشارع المغربي قبل انطلاق الحدث وأثناءه؟ كيف تعيش المدن على إيقاع المباريات؟ وكيف تنعكس كرة القدم على يوميات الناس البسطاء؟

من زحام الطرقات إلى حكايات المشجعين، ومن التوقعات الكروية إلى هموم العيش والفرح اليومي، تأخذكم "بطولة تاكسي" في جولة إنسانية خفيفة، نسمع فيها نبض الشارع المغربي كما هو.. صادقاً، عفوياً، وبلا رتوش.

"تاكسي البطولة" موعد يومي مع الكرة، لكن من خلف المقود. واليوم ضيفنا سائق تاكسي، في مدينة الرباط، اصطحبنا في جولة قصيرة في المدينة ليعرّفنا بأهم الأماكن السياحية فيها، أظهر من خلالها ترحيباً بكل ضيوف البطولة من مختلف الدول، خاصة العربية، وأكد أنه من محبي فريق الرجاء المغربي، ومِن ثمّ فهو متيّم بنجوم الفريق السابقين، وخاصة صلاح الدين بصير، كما أكد ثقته الكاملة بقدرات منتخب المغرب في الحصول على اللقب، وإسعاد الجماهير.

على صعيد آخر، أشار ضيفنا إلى أنه لن يتمّ اعتماد تسعيرة خاصة بالأجانب خلال كأس أمم أفريقيا، وأن التسعيرة العادية ستُطبق على المغاربة أو ضيوف البطولة المُرحَب بهم، خاصة بعد الأجواء التي أدخلتها المسابقة على المغرب، وبشكل خاص مدينة الرباط.