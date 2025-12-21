سائق تاكسي من مراكش: كأس أمم أفريقيا من نصيب المغرب

- "بطولة تاكسي" تقدم تجربة فريدة لمتابعة كأس أمم أفريقيا في المغرب من خلال جولات يومية مع سائقي التاكسي، حيث يتم استكشاف نبض الشارع المغربي وأجواء البطولة بشكل عفوي وصادق. - السائق الهرماشي حسين من مراكش يعبر عن حماسه للبطولة، مشيراً إلى استعداد المدينة لاستقبال الحدث وتوقعاته بتزايد الجماهير، مع أمل كبير في فوز المنتخب المغربي بالبطولة. - الأجواء في المغرب مميزة، والناس متحمسون، مع توقعات بمنافسة شديدة، حيث يأمل الجميع أن يكون أشرف حكيمي في أفضل حالاته لدعم المنتخب.

بعيداً عن المدرجات وضجيج المؤتمرات الصحافية، نختار هذه المرة طريقاً مختلفاً لمتابعة كأس أمم أفريقيا في المغرب. في "بطولة تاكسي" نركب يومياً مع سائق جديد، ونجعل من سيارة الأجرة مساحة مفتوحة للحديث عن الكرة.. والحياة. كيف يرى السائقون أجواء البطولة؟ ماذا تغيّر في الشارع المغربي قبل انطلاق الحدث وأثناءه؟ كيف تعيش المدن على إيقاع المباريات وكيف تنعكس كرة القدم على يوميات الناس البسطاء؟

من زحام الطرقات إلى حكايات المشجعين، ومن التوقعات الكروية إلى هموم العيش والفرح اليومي، تأخذكم "بطولة تاكسي" في جولة إنسانية خفيفة، نسمع فيها نبض الشارع المغربي كما هو.. صادقاً، عفوياً، وبلا رتوش.

"بطولة تاكسي" موعد يومي مع الكرة، لكن من خلف المقود، واليوم ضيفنا سائق تاكسي في مدينة مراكش، اسمه الهرماشي حسين، يعرف كل خفايا المدينة وهو متعطش لمشاهدة منتخب المغرب بطلاً لأفريقيا للمرة الثانية في سجله ويتوقع بطولة شديدة التنافس رغم أن المنتخب هو المرشح الأول.

وقال ضيفنا: "الأجواء مميزة والناس ينتظرون البطولة، مدينة مراكش جاهزة لاستقبال الحدث، أتوقع أن يتزايد توافد الجماهير، اليوم في طريق المطار تمكن ملاحظة ذلك، المدن المغربية مستعدة للبطولة، وكذلك مدينة مراكش، الجميع ينتظر المسابقة. نملك منتخباً جيداً ونأمل أن يسعدنا ونحن قادرون على الفوز بكأس أفريقيا، نحن لا نخشى أي منافس في البطولة، كما أتمنى أن يكون أشرف حكيمي في أفضل حالاته، ويساعدنا في البطولة".