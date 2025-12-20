- "بطولة تاكسي" تقدم تجربة فريدة لمتابعة كأس أمم أفريقيا في المغرب، حيث نركب مع سائقي التاكسي لنستمع إلى نبض الشارع المغربي وأجواء البطولة من منظورهم الشخصي. - السائقون يتحدثون عن التغيرات في الشارع المغربي مع انطلاق البطولة، وكيف تعيش المدن على إيقاع المباريات، مما يعكس تأثير كرة القدم على الحياة اليومية للمواطنين. - مدينة الرباط تستعد لاستقبال الجماهير والوفود الأجنبية، حيث يُعتبر ملعب الأمير مولاي عبد الله تحفة رياضية، والمدينة تتزين بالأعلام، مرحبةً بالضيوف في أجواء آمنة ومميزة.

بعيداً عن المدرجات وضجيج المؤتمرات الصحافية، نختار هذه المرة طريقاً مختلفاً لمتابعة كأس أمم أفريقيا في المغرب. في "بطولة تاكسي"، نركب يومياً مع سائق جديد، ونجعل من سيارة الأجرة مساحة مفتوحة للحديث عن الكرة... والحياة. كيف يرى السائقون أجواء البطولة؟ ماذا تغيّر في الشارع المغربي قبل انطلاق الحدث وأثناءه؟ كيف تعيش المدن على إيقاع المباريات وكيف تنعكس كرة القدم على يوميات الناس البسطاء؟

من زحام الطرقات إلى حكايات المشجعين، ومن التوقعات الكروية إلى هموم العيش والفرح اليومي، تأخذكم "بطولة تاكسي" في جولة إنسانية خفيفة، نسمع فيها نبض الشارع المغربي كما هو... صادقاً، عفوياً، وبلا رتوش.

"بطولة تاكسي" موعد يومي مع الكرة... لكن من خلف المقود، واليوم ضيفنا سائق تاكسي تكلم عن أجواء كأس أفريقيا قبل ساعات من ضربة البداية، إذ بدأ الجميع في المغرب يعيش على وقع الحدث، مع انطلاق وصول الوفود الأجنبية والجماهير التي تريد دعم منتخبات بلدانها في البطولة، وهم مُرحَب بهم؛ لأن المغرب يرحب بكل الضيوف من كل الجنسيات.

وقال ضيفنا في الجولة عن مدينة الرباط: " ملعب الأمير مولاي عبد الله تحفة رياضية وعالمية، تتوفر فيه كل الأمور التي تجعله مميزاً، الجمهور الذي سيتابع كأس أفريقيا سيشاهد بطولة استثنائية، والرباط هي مدينة الملاعب الأربعة التي تعيش أجواء أفريقية، وقد تزينت بالأعلام الخاصة بالمنتخبات المشاركة، نحن نرحب بكل ضيوف المغرب في بلدهم الثاني، خاصة في مدينة الرباط، فهم في بلد الأمن والأمان، سيشاهدون مدينة جميلة، ويتابعون بطولة عالمية، وسيكون بإمكانهم مشاهدة الكثير من الأشياء المميزة في الرباط".