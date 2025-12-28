سائق تاكسي في الرباط: كأس أمم أفريقيا شرف لنا وللعرب

- "تاكسي البطولة" يقدم تجربة فريدة لمتابعة كأس أمم أفريقيا في المغرب، حيث يتيح للسائقين التعبير عن آرائهم حول البطولة وتأثيرها على الحياة اليومية في المدن المغربية، مما يعكس نبض الشارع المغربي بصدق وعفوية. - سائق التاكسي من الرباط يعبر عن سعادته باستضافة المغرب للبطولة، ويدعم المنتخب المغربي لتحقيق اللقب، مشيداً بقوة الجمهور المغربي في تشجيع الأندية والمنتخب الوطني. - البطولة تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث تنقل أكثر من 400 ألف متفرج بين المدن المغربية لدعم منتخباتهم، مما يعكس أهمية الحدث وتأثيره على المجتمع المحلي.

بعيداً عن المدرجات وضجيج المؤتمرات الصحافية، نختار هذه المرة طريقاً مختلفاً لمتابعة كأس أمم أفريقيا في المغرب. في "تاكسي البطولة" نركب يومياً مع سائق جديد، ونجعل من سيارة الأجرة مساحة مفتوحة للحديث عن الكرة والحياة. كيف يرى السائقون أجواء البطولة؟ ماذا تغيّر في الشارع المغربي قبل انطلاق الحدث وأثناءه؟ كيف تعيش المدن على إيقاع المباريات؟ وكيف تنعكس كرة القدم على يوميات الناس البسطاء؟ من زحام الطرقات إلى حكايات المشجعين، ومن التوقعات الكروية إلى هموم العيش والفرح اليومي، يأخذكم "تاكسي البطولة" في جولة إنسانية خفيفة، نسمع فيها نبض الشارع المغربي كما هو. صادقاً، عفوياً، وبلا رتوش.

"تاكسي البطولة" موعد مع الكرة، لكن من خلف المقود، واليوم ضيفنا سائق تاكسي من مدينة الرباط، سعيد جداً بأجواء بطولة كأس أمم أفريقيا ويدعم المنتخب المغربي من أجل حصد لقب البطولة الأفريقية في الختام، في الوقت الذي كشف فيه لـ"العربي الجديد" عن فريقه المغربي المفضل بعيداً عن المنتخب الوطني، وتحدّث عن قوة الجمهور المغربي في تشجيع الأندية والمنتخب.

وقال سائق التاكسي خلال الجولة: "نشكر الله على استضافة المغرب لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي يُشارك فيها منتخبات عربية وأفريقية من القارة، البداية كانت جيدة للبطولة، وخصوصاً للمنتخبات العربية التي أخذت المبادرة في المباريات الأولى. كل شيء جميل ومُميز حتى الآن في البطولة، كأس أمم أفريقيا شرف لنا وللعرب، ونتمنى أن تبقى الكأس هنا في المغرب".

وتابع السائق حديثه قائلاً: "في حال لم يُحقق منتخب المغرب اللقب، نتمنى أن يتوّج به منتخب عربي، وبالنسبة للظهور الأول لمنتخب المغرب، البداية كانت جيّدة ومُميزة، نتمنى أن يستمر هذا المستوى في المباريات القادمة، خصوصاً أنّنا ما زلنا في الدور الأول. وبالنسبة للمرشحين الذين من الممكن أن يذهبوا بعيداً في البطولة، فهذه النسخة قوية جداً، هناك تونس والجزائر والسنغال، وهناك منتخبات أفريقية قوية، ولكن أتمنى أن تكون من نصيب منتخب المغرب".

يُذكر أن أكثر من 400 ألف متفرج حضروا مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 حتى الآن، وهم الذين تنقلوا بين المدن المغربية المستضيفة للبطولة القارية، ومعظمهم تنقل في سيارات التاكسي من أجل دعم منتخبات بلادهم في الملاعب المستضيفة للمباريات.