سائقو "فورمولا 1" في حالة استنفار قبل سباق لاس فيغاس

- توقعات الأمطار تثير قلق سائقي "فورمولا 1" قبيل سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى، حيث يخشون من صعوبة السيطرة على المسار المبتل والزلق، مما يزيد من التحديات والمخاطر. - صحيفة موندو ديبورتيفو تشير إلى احتمالات مرتفعة لهطول الأمطار خلال جلسة التجارب الحرة يوم الجمعة، مما يعكس حالة الاستنفار والقلق بين السائقين الذين يتابعون تطبيقات الطقس باستمرار. - السائقون مثل لاندو نوريس وفرناندو ألونسو يعبرون عن مخاوفهم من التحديات الكبيرة التي يفرضها المسار المبتل، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وصعوبة تشغيل الإطارات.

أثارت توقعات الأمطار حالة استنفار عالية بين سائقي "فورمولا 1" قبيل انطلاق سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى، إذ يخشى الجميع من صعوبة السيطرة على المسار المبتل والزلق، بحيث تضيف الحلبة السريعة المليئة بالخطوط تحدياً إضافياً، وتجعل أي خطأ مكلفاً، ولذلك يترقب السائقون لحظة بلحظة تغيرات الطقس، متحسبين لأي مفاجآت قد تؤثر على جلسات التجارب الحرة أو السباق نفسه وسط أجواء من الترقب والقلق.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الخميس، أن سائقي فورمولا 1 سيواجهون مساراً مبتلاً يوم الجمعة، مع احتمالات مرتفعة لهطول الأمطار خلال جلسة التجارب الحرة، وقد وصل السائقون إلى لاس فيغاس وهم يتابعون تطبيقات الطقس على هواتفهم بشكل مستمر، فيما التوقعات الرسمية لم تكن مشجعة على الإطلاق، خاصة أن يوم الجمعة يمثل أول أيام السباق، ولذلك عكست الأجواء المشحونة بالقلق حالة الاستنفار داخل منطقة "البادوك".

وأضافت الصحيفة أن توقعات هيئة الأرصاد ليل الخميس إلى الجمعة تشير إلى أمطار محتملة، وقد كان هذا الموضوع محور نقاش بين سائقي "فورمولا 1" خلال يوم الإعلام، خاصة بعد الأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء التي أدت إلى فيضانات في بعض الشوارع، رغم أن منطقة المسار الحضري على طول شارع "ذا ستريب" لم تتأثر، وبما أن الحلبة تعتبر منزلقاً حتى في الظروف الجافة، يزداد قلق السائقين من مواجهة مسار مبتل يوم السباق.

وقال سائق فريق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس: "إذا هطل المطر، فسيكون المسار صعباً للغاية، سيكون تحدياً هائلاً. لا يوجد هامش كبير للخطأ، والمسار صعب وسريع بالنسبة لحلبة شوارع، هناك الخطوط البيضاء التي تكون مزعجة جداً داخل السيارة، أعرف هذا الشعور جيداً، سيكون تحدياً مجنوناً لو بقي مبللاً، خاصة أن الحرارة المنخفضة ستجعل التجفيف بطيئاً".

أما أكبر السائقين سناً فرناندو ألونسو، فقال "لا شيء ممتعاً إطلاقاً، المسار سريع، والرؤية ستكون صعبة مع الأضواء، التماسك منخفض أصلاً مع الإطارات الجافة، ودرجة الحرارة منخفضة، ربما يكون ممتعاً للمشاهدين، لكن ليس لنا نحن السائقين". أما سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، فأكد هو الآخر قائلاً "ربما يكون هذا أكثر المسارات انزلاقاً، في العامين الأخيرين واجهنا صعوبة كبيرة في تشغيل الإطارات في الطقس البارد، والإطارات لها نافذة عمل ضيقة جداً، وسيكون الأمر أصعب مع الإطارات المتوسطة أو المخصصة للأمطار الغزيرة، لكنني مستعد للتحدي إذا واجهناه".