سؤال عن الاتحاد استفز بنزيمة وكاد يفسد فرحته في أول مباراة مع الهلال

- قاد كريم بنزيمة نادي الهلال لانتصار كبير في ظهوره الأول، مسجلاً ثلاثية في مباراة الدوري السعودي ضد الأخدود، مما أثار اهتمام الصحافيين حول انتقاله المفاجئ من الاتحاد إلى الهلال. - رفض بنزيمة الخوض في تفاصيل انتقاله، مؤكداً شعوره بالراحة مع الهلال، وأبدى استياءه من الأسئلة حول عدم وداع زملائه السابقين، مشيراً إلى أن تسجيل الأهداف هو الأهم. - أثبت بنزيمة قدرته على التأثير في الهلال، مؤكداً أنه لا يزال يمتلك الكثير ليقدمه، بعد مسيرة حافلة مع ريال مدريد وتحقيقه الكرة الذهبية 2022.

قاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة (38 عاماً) نادي الهلال لانتصارٍ كبير في ظهوره الأول مع "الزعيم"، مسجّلاً ثلاثية (هاتريك) في المباراة التي جرت ضمن الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم، أمس الخميس، أمام نادي الأخدود، وانتهت بفوزٍ كاسح بنتيجة 6-0، قبل أن يخطف نجم ريال مدريد الإسباني السابق الأضواء في منطقة الصحافيين بطريقة إجابته على الأسئلة التي طُرحت عليه.

وأثار انتقال بنزيمة المفاجئ من الاتحاد إلى الهلال خلال الميركاتو الشتوي اهتمام الصحافيين بعد المواجهة، فحاول أحد المراسلين معرفة أسباب رحيله وقراره، لكنه رفض الخوض في التفاصيل، وبعد سؤاله عن سبب مغادرته قال: "تريد الحديث عن الاتحاد أم المباراة؟ تحدّث عن اللقاء"، وبعدها تدخل مراسل آخر وتناول مستواه أمام الأخدود ليردّ المهاجم المخضرم: "نعم مستوى مميز، أشعر بأنني بحالٍ جيدة مع هذه المجموعة من اللاعبين والنادي، نلعب معاً ونقاتل سوياً".

وبعدها حاول الصحافي الالتفاف على الموضوع مع طرح سؤالٍ آخر مفاده عدم وداع بنزيمة زملاءه السابقين قبل الانضمام إلى الهلال، وهنا ظهرت بعض علامات الاستياء على وجه الفرنسي، فأجاب بدهشة وبشكلٍ مقتضب: "ماذا؟ أنت تعرف؟ أنت تعرف؟ اسألهم، اسألهم"، ثم تلقى نجم ليون الفرنسي سابقاً سؤالاً أخيراً حول ما إذا كان هناك فرق بين تسجيل "هاتريك" بقميص الهلال والاتحاد ليردّ: "لا، إنّها ثلاثية فقط، إذا سجلت ثلاثة أهداف وانتصرنا سأكون سعيداً".

ومنذ اللحظة الأولى التي وصل فيها بنزيمة إلى الهلال، أكد أنه جاء ليترك بصمته هناك، بعدما كان حاسماً للغاية من الناحية الهجومية، واستطاع التحرّك بذكاء بين خطوط الدفاع، وصنع لنفسه وزملائه العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وهزّ الشباك في الوقت عينه، ليوجه إشارة إلى جماهير الهلال والإدارة بأنّه لا يزال يمتلك الكثير ليقدّمه في الملاعب السعودية، لا سيما أنّ الفريق يتصدر حالياً ترتيب الدوري المحلي برصيد 50 نقطة.

ويُعتبر كريم بنزيمة واحداً من أفضل اللاعبين في العالم في السنوات الماضية، بعدما استطاع تحقيق العديد من الإنجازات مع النادي الملكي، وحصد جائزة الكرة الذهبية 2022 بفضل قيادته "الميرنغي" لأكثر من إنجازٍ محلي وقاري، وهو الذي بدأ مسيرته في نادي ليون عام 2004 قبل تمثيل ريال مدريد من 2009 حتى 2023، ثم الاتحاد السعودي حتى 2026، ليحط أخيراً رحاله في الهلال.