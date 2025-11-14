- تألق زي لوكاس، اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 17 عامًا، في مونديال الناشئين بقطر، جذب اهتمام الأندية الأوروبية، خاصة برشلونة، الذي يسعى لبناء فريق قوي للمستقبل. - إدارة نادي سبورت ريسيفي البرازيلي، برفقة وكيل زي لوكاس، سافرت إلى الدوحة للاجتماع مع الأندية المهتمة، حيث تلقوا عروضًا فعلية، ويعملون على وضع اللمسات الأخيرة للصفقة. - برشلونة يُعتبر الفريق الأبرز المهتم بضم زي لوكاس، رغم أن عقده مع سبورت ريسيفي يمتد حتى 2028، وتبلغ قيمته السوقية نحو خمسة ملايين يورو.

بدأت نتائج بطولة مونديال الناشئين في قطر تظهر، بعد نهاية مرحلة المجموعات، إذ وضعت الأندية الأوروبية نصب أعينها عدداً من المواهب، أبرزها البرازيلي زي لوكاس (17 عاماً)، الذي خطف الأنظار إليه وبقوة، وأصبحت وسائل الإعلام العالمية تربطه بفريق برشلونة الإسباني، الذي يعمل على بناء تشكيلة تستطيع صناعة الفارق، من أجل حصد الألقاب المحلية والقارية والدولية في المستقبل.

وذكرت صحيفة غلوبو سبورت البرازيلية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة يُعد الفريق الأوروبي الأبرز الذي يهتم بضم زي لوكاس، الذي يلعب مع نادي سبورت ريسيفي البرازيلي، خاصة أن إدارة فريقه قامت بزيارة رسمية إلى بطل الدوري الإسباني، في الصيف الماضي، واجتمعت مع المدير الرياضي، البرتغالي ديكو، لكن الاجتماع لم يسفر عن أي عرض رسمي، إلا أن تألق اللاعب في مونديال الناشئين المقام حالياً في قطر فتح الباب مرة أخرى، أمام حسم الصفقة.

وأوضحت أن المدير الرياضي لنادي سبورت ريسيفي البرازيلي، إنريكو أمبريغيني، ووكيل أعمال زي لوكاس، غييرمي كافالكانتي، سافرا إلى الدوحة، من أجل الاجتماع مع عدد من إدارات الأندية الأوروبية المهتمة بخدمات صاحب الـ 17 عاماً، من أجل حسم الصفقة في العاصمة القطرية، خاصة أن هناك عروضاً وصلت بالفعل، وستُوضع اللمسات الأخيرة، قبل الإعلان عن أي شيء.

ومن جهته، قال المدير الرياضي لنادي سبورت ريسيفي البرازيلي، إنريكو أمبريغيني: "متابعة زي لوكاس خلال بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً هي أحد أسباب قدومي إلى قطر. إنه لاعب نشيط وواعد للغاية، ومسيرته المهنية تشعرنا بالفخر، ووجودي في العاصمة الدوحة، من أجل حماية مصالحنا الرياضية، وفي الوقت نفسه يمثل فرصة لنا، من أجل التواصل مع أبرز نجوم كرة القدم، ونسعى إلى أن نكون حاضرين في كل شيء، ونحرص دائماً على ما هو أفضل لفريقنا".

ومع استمرار منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر، فإن الأندية الأوروبية بدأت بالتحرك بالفعل، وتعمل على حسم عدة صفقات للمواهب، التي برزت خلال المونديال، وعلى رأسها زي لوكاس، الذي يعد برشلونة الفريق الوحيد المهتم بضمه، فيما تراقب باقي الأندية في "القارة العجوز" وضعه، لأن عقده مع فريقه يمتد حتى عام 2028، وتبلغ قيمته السوقية نحو خمسة ملايين يورو، ولديه مستقبل كبير ينتظره، وربما نشاهده قريباً يحمل قميص بطل الدوري الإسباني.