زيدان يكشف أسرار النجاح في ريال مدريد وكلمة السرّ حجرات الملابس

- زين الدين زيدان كشف أسرار نجاحه مع ريال مدريد، حيث قاد الفريق لتحقيق دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، مشيراً إلى أهمية العمل الجاد والتخطيط الدقيق مع مساعده ديفيد بيتوني. - زيدان أكد على أهمية التواصل الجيد مع اللاعبين، موضحاً أن التواجد الدائم لدعمهم وفهم احتياجاتهم هو مفتاح النجاح، مما يعزز من قوة الفريق وتماسكه. - خلال فترة تدريبه، ركز زيدان على تحسين اللياقة البدنية للاعبين من خلال جلسات تدريبية مكثفة، مما ساهم في استعادة نشاطهم وتحقيق إنجازات استثنائية.

كشف مدرب فريق ريال مدريد الإسباني سابقاً الفرنسي زين الدين زيدان (53 عاماً) أسرار النجاح مع الفريق، بعد أن عاش العديد من التجارب مع النادي الملكي لاعباً ومساعداً للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل أن يتولى قيادة الفريق في مناسبتين، وحصد دوري أبطال أوروبا ثلاث مرّات توالياً في إنجاز تاريخي حققه في مسيرته، وقد قدم زيدان الوصفة التي قادته إلى النجاح في تجربته مع الفريق مدرباً.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانيّة، الجمعة، جانباً من تصريحات زيدان خلال حضوره في برنامج "Slowmotions Talks"، على قناة حميدو مسعيدي في منصة يوتيوب، وقد كان إلى جانبه مساعده السابق ديفيد بيتوني، إذ قال المدرب الفرنسي:" انضممتُ إلى ريال مدريد عام 2014. وفي الثالث أو الرابع من يناير 2016، شرعت في تدريب الفريق الأول. كان الأمر سريعاً بالنسبة لي. في فترة قصيرة، وجدتُ نفسي في الفريق الأول. كان الانتقال سلساً. تتعرف على غرفة الملابس، وتفهم طريقة عمل اللاعبين. لقد عملنا بجدٍّ كبير في البداية (رفقة بيتوني)، كنا نصل أيام الثلاثاء في التاسعة صباحًا ونغادر في الحادية عشرة مساءً لنُحضّر كل شيء. كان لدينا أفضل فريق في العالم. عندما شاهدنا اللاعبين، فكرنا: "إذا قمنا بعمل جيد، يُمكننا تحقيق شيء استثنائي، وهذا ما حدث بالفعل".

وتابع زيدان استعراض مسيرته مع ريال مدريد رفقة مساعده الذي خاض، الموسم الماضي، تجربة في الدوري التونسي مع النادي الأفريقي، وقال: "أتذكر، كانت أمامنا ثلاثة أسابيع، ولم تكن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا قد انطلقت بعد، بل الدوري فقط، لذلك كانت لدينا ثلاثة أسابيع للعمل. خلال تلك الأسابيع الثلاثة، كنا نعمل من يوم الاثنين حتى المباراة التالية. اجتمعنا مع القادة الأربعة، وشرحنا لهم خطتنا، واقتنعوا بمشروعنا". وأضاف: "من الناحية البدنية، لاحظنا أنهم لم يكونوا في أفضل حالاتهم، قمنا بتحليل جميع البيانات. أعددنا لهم جلسات تمارين تتراوح مدتها بين 20 و30 دقيقة على مدار الأسابيع الثلاثة، ونفذناها في مركز التدريب. كنا ندرك حاجتهم إلى التمارين لاستعادة نشاطهم، كما ذكرنا سابقاً. هذا ما مكّننا، نظراً إلى موهبتهم، من إعادة لياقتهم البدنية".

وقال زين الدين زيدان عن علاقته باللاعبين: "في ريال مدريد، كنا دائماً متاحين للاعبين. بالنسبة لي، هذا ما يجعل الفريق قوياً: أن نكون حاضرين من أجل اللاعبين. إذا لم تفهم ذلك، فلن تستمر طويلاً في هذا المجال. نحن هنا لدعمهم؛ عليك أن تُظهر لهم أنك موجود من أجلهم. لكي يتقبل اللاعبون ما تريد تطبيقه، يجب أن يحبوك. إذا لم يوافق اللاعبون على كل ما تقترحه في التدريبات، فسيكون هناك دائماً شيء ناقص. أعتقد أنهم قدروا ذلك حقاً معنا، على جميع المستويات".