زيدان يعود إلى كرة القدم بمشروع خاص في فرنسا

تقترب عودة النجم الفرنسي زيدان (53 عاماً) إلى عالم كرة القدم بعد غياب دام عدة سنوات، من خلال مشروع خاص في فرنسا يعيد اسمه إلى دائرة الضوء من جديد. ويأتي ذلك منذ مغادرته تدريب ريال مدريد الإسباني في تجربته الثانية عام 2021، عقب موسم لم يحقق فيه أي لقب، حيث اختار بعدها الابتعاد عن المناصب الإدارية والتدريبية رغم العروض العديدة التي تلقاها من أندية ومنتخبات كبرى، مفضلاً الابتعاد عن الأضواء والظهور الإعلامي.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية، الخميس، أن زيدان ظهر في مدينة نيويورك إلى جانب شركة أديداس للمشاركة في الكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2026، في حدث عالمي لفت الأنظار إليه مجدداً، إذ يستعد لخطوة جديدة ومميزة في مسيرته، تتمثل في عودته إلى مسقط رأسه مرسيليا، من أجل المشاركة في مشروع خاص بالتعاون مع مؤسسة يونيفرس فوتبول، ضمن إطار مشروع عائلي.

وأضافت الصحيفة أنه رغم عدم إعلان التفاصيل الكاملة بعد، يشير موقع المؤسسة إلى إقامة مباراة أسطورية يشارك فيها عدد من نجوم كرة القدم السابقين، وسيكون زيدان أحد أبرز الأسماء في الحدث، ويُعد هذا الظهور استمراراً لعلاقته بالمؤسسة التي شارك معها في مناسبتين خيريتين سابقتين، كان آخرهما في مارس/آذار 2024. والآن يجري التحضير لإصدارٍ ثالثٍ من الفعالية، يعد بجمع كوكبة من كبار نجوم اللعبة وشخصيات مشهورة في سهرة كروية استثنائية.

وشهدت النسخ السابقة مشاركة أسماء بارزة من أساطير فريق أولمبيك مرسيليا مثل فرانك ريبيري، وسمير نصري، وجبريل سيسيه، إضافة إلى أبناء زيدان الثلاثة تيو وإلياس، ولوكا الذي اختار تمثيل المنتخب الجزائري، حيث التحق مؤخراً بمعسكر "محاربي الصحراء" الذين حسموا تأهلهم إلى كأس العالم 2026 المقررة إقامته في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، عقب فوزهم المستحق على الصومال بثلاثية نظيفة.

ويُشار إلى أن اسم زيدان ظلّ حاضراً بقوة في سوق المدربين خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتبط بتولي قيادة أندية كبرى مثل يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنكليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب اهتمام عدد من المنتخبات الوطنية بالحصول على خدماته، أبرزها منتخب الولايات المتحدة الأميركية، ومع ذلك، لم يُخفِ صاحب الأصول الجزائرية يوماً أن حلمه الأكبر هو قيادة منتخب فرنسا، خلفاً للمدير الفني الحالي ديدييه ديشان، الذي سبق أن أعلن رحيله عن منصبه بعد كأس العالم 2026 لأسباب شخصية وفنية.