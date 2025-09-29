زيدان يضع شروطه حتى يوافق على تدريب مانشستر يونايتد.. تعرف إليها

- تتزايد الضغوط على المدرب روبن أموريم بعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد، مما أدى إلى تراجع الفريق إلى المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز. - زين الدين زيدان يظهر كخيار محتمل لتدريب مانشستر يونايتد، بشرط السيطرة الكاملة على القرارات الرياضية ودعم قوي في سوق الانتقالات، لضمان مشروع فني يتماشى مع فلسفته. - زيدان يُعتبر المرشح الأبرز لخلافة ديدييه ديشان في تدريب منتخب فرنسا بعد مونديال 2026، بفضل مكانته التاريخية وتجربته الناجحة مع ريال مدريد.

تتزايد الضغوط على المدرب البرتغالي روبن أموريم (40 عاماً) عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها مانشستر يونايتد أمام برينتفورد بنتيجة (1-3)، لتتعمق أزمة "الشياطين الحمر" في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد تراجعهم إلى المركز الرابع عشر بسبع نقاط فقط. وبينما تشتد التكهنات بشأن مستقبل أموريم، عاد أسطورة التدريب،الفرنسي زين الدين زيدان (53 عاماً) إلى الواجهة بإمكانية تولي القيادة الفنية للفريق.

وكشف اللاعب الفرنسي السابق إيمانويل بوتي (54 عاماً)، في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة ميرور البريطانية اليوم الاثنين، أنّ زيدان لن يدرس العرض الإنكليزي إلا إذا تم ضمان شرطين أساسيين: السيطرة الكاملة على القرارات الرياضية، ودعم قوي في سوق الانتقالات يمكّنه من بناء مشروع فني يتماشى مع فلسفته. وأضاف بوتي أنّ زيدان، الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية مع ريال مدريد، لن يقبل بأي مغامرة جديدة ما لم يشعر أنّ اليونايتد يمتلك خطة واضحة، والطموح القادر على إعادة الفريق إلى مصاف النخبة الأوروبية. ويرى مراقبون أنّ استقدام زيدان، رغم تعقيداته المالية والإدارية، قد يمنح مانشستر يونايتد دفعة جديدة بفضل شخصيته وخبرته في التعامل مع النجوم، فضلاً عن قدرته على إعادة الانضباط إلى فريق يعاني التشتت.

ورغم تردّد اسم زين الدين زيدان في أروقة "أولد ترافورد" خياراً محتملاً لتولي تدريب مانشستر يونايتد، فإن المدرب الفرنسي يوجد في أفضل موقع من أجل خلافة زميله السابق ديدييه ديشان على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا. ويُعتبر زيدان المرشح الأبرز لتولي المهمة بعد إعلان ديشان، في وقت سابق، أن مونديال 2026 سيكون بمثابة نهاية لمسيرته الذهبية مع "الديوك"، ما يفتح الباب أمام حقبة جديدة يُرجّح أن يقودها "زيزو" بفضل مكانته التاريخية وتجربته الناجحة مع ريال مدريد.