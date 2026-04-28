زيدان يسقط.. ومنتخب الجزائر يبحث عن توازن مفقود قبل كأس العالم

28 ابريل 2026
لوكا زيدان خلال مباراة ودية دولية ضد أوروغواي، 31 مارس 2026 (فابريزيو كارابيلي/Getty)
أعلن نادي غرناطة الإسباني، تعرّض حارس مرماه ولاعب المنتخب الجزائري لكرة القدم، لوكا زيدان (27 عاماً)، لكسر في الفك والذقن، إثر اصطدام قوي خلال مواجهة ألميريا، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وقال النادي الأندلسي في بيان نُشر بوقت متأخر، مساء أمس الاثنين: "أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها لوكا زيدان، عقب إصابته بارتجاج في المخ خلال المباراة الأخيرة ضد ألميريا، أن حارس المرمى يعاني أيضاً من كسر في الفك والذقن". وأضاف: "سيقرر اللاعب، بالتشاور مع الجهاز الطبي للنادي، خطة العلاج خلال الساعات المقبلة".

وتعرّض زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسي، زين الدين زيدان، للإصابة بعد اصطدامه بالمهاجم البرازيلي لألميريا، تاليس هنريكي، في الدقيقة 87 من المباراة التي توقفت لأربع دقائق بسبب معاناته من دوار خفيف ونزيف في الفم، قبل أن يُغادر ملعب لوس كارمينيس وسط تصفيق الجماهير، تاركاً مكانه لزميله أندر أسترالاغا. ونقل ابن السابعة والعشرين إلى المستشفى لإجراء الفحوص التي يفرضها البروتوكول، وقال مدرب غرناطة باتشيتا في تصريحات صحافية: "نقل لوكا زيدان إلى المستشفى بعد الضربة التي تلقاها، لأنه كان يشعر بدوار، وسيبقى تحت المراقبة ويخضع للفحوص اللازمة".

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الثلاثاء، فإن الإصابة تبدو أخطر مما كان يُعتقد  في البداية، وقد تستدعي خضوعه لعملية جراحية. وجاءت الإصابة في وقت حرج لمنتخب الجزائر، فلوكا زيدان هو الحارس الأول وركيزة أساسية في المنظومة الدفاعية، وتضع إصابته المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش أمام أزمة حقيقية، خصوصاً في ظل غياب حارس مرمى كان الفرنسي، أنتوني ماندريا، بسبب إصابته في الكتف، وخضوع ميلفين ماستيل، حارس مرمى استاد نيونيه السويسري (درجة ثانية)، إلى جراحة من أجل معالجة فتق مغبني.

