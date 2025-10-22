- يعيش لوكا زيدان فترة مميزة مع نادي غرناطة، حيث نجح في تحويل النقد إلى إشادة من الجماهير والإعلام، وأصبح أحد أبرز عناصر الفريق بفضل تصدياته الحاسمة. - وفقاً لموقع "أهورا غرناطة"، تحول زيدان من "الشرير" إلى "البطل" بعد أن أثبت جدارته في حماية مرمى الفريق، مما ساهم في تحسين صورته وزيادة الثقة في قدراته. - انضمامه إلى المنتخب الجزائري كان نقطة تحول، حيث منحته المشاركة الدولية دفعة معنوية كبيرة، مما جعله خياراً واعداً لحراسة مرمى المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

يعيش الحارس الجزائري لوكا زيدان (27 عاماً) فترة مميزة في مسيرته الاحترافية مع نادي غرناطة الإسباني، بعدما نجح في تحويل مسار النقد والشكوك التي لاحقته في بداية الموسم إلى إشادة وثقة من الجماهير والإعلام الإسباني، فنجل الأسطورة "زيزو"، الذي كان مستواه المتراجع محلّ جدل في الأسابيع الأولى، أصبح اليوم أحد أبرز عناصر الفريق، في تحول كبير تزامن مع انضمامه إلى المنتخب الجزائري الأول خلال معسكر شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ووفقاً لما أورده موقع "أهورا غرناطة" الإسباني، أمس الثلاثاء، فإن لوكا زيدان تحوّل من "الشرير" إلى "البطل" في نظر جماهير فريق غرناطة، بعدما فرض نفسه أساسياً في تشكيلة النادي الأندلسي، وساهم في تجنّب الخسارة في أكثر من مناسبة خلال الجولات الأخيرة من دوري الدرجة الثانية الإسباني، إذ وفي عشر مباريات فقط هذا الموسم، تصدّى الحارس الجزائري لـ23 تسديدة خطيرة، وأبعد أربع كرات مباشرة، محافظاً على نظافة شباكه في مباراتين من أصل ثلاث.

وبحسب المصدر ذاته، تلقّى لوكا زيدان معدلاً يبلغ 1.6 هدف في كل مباراة، لكنه تمكن من خفض هذا المعدل تدريجياً بعد بدايته الصعبة. فقد خسر غرناطة أول ثلاث مباريات له هذا الموسم أمام ديبورتيفو لاكورونيا (1-3)، وإيبار (0-3)، وميرانديز (1-2)، وهي نتائج أثارت الشكوك حول قدرة الحارس الجزائري على حماية عرين الفريق، ورغم أن أغلب الأهداف الثمانية في تلك المواجهات لم تكن مسؤوليته المباشرة، إلا أنها أثّرت على صورته لدى جماهير النادي. وبسبب ذلك، قرر مدرب غرناطة خوسيه باتشيتا لاحقاً منحه فترة راحة قصيرة، بعدما جرّب زميله أسترالاغا في مباراة ليغانيس التي انتهت بخسارة الفريق أيضاً، لكن سرعان ما استعاد زيدان مكانه الأساسي، واستغل الفرصة بأفضل شكل ممكن، إذ قدّم أداءً لافتاً أمام بورغوس، قبل أن يتألق أمام ويسكا بتصدٍ حاسم في اللحظات الأخيرة حافظ به على فوز فريقه، ثم واصل عروضه الممتازة بعد فترة التوقف الدولي.

ويشير موقع "أهورا غرناطة" دائماً إلى أن النقطة المفصلية في مسيرة لوكا زيدان هذا الموسم كانت حصوله على الجنسية الرياضية الجزائرية وانضمامه إلى صفوف "الخُضر"، فالمشاركة الأولى له بقميص منتخب الجزائر أمام أوغندا في ختام التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رغم تلقيه هدفاً لا يتحمل مسؤوليته، منحت الحارس دفعة معنوية كبيرة، وشكّلت نقطة تحول في شخصيته وأدائه داخل الملعب.

ويبدو أن تلك الثقة التي اكتسبها زيدان من تجربته الدولية انعكست إيجاباً على مستواه مع غرناطة، إذ بات أكثر هدوءاً ونضجاً في التعامل مع الكرات الصعبة، وأكثر تفاعلاً مع زملائه في الخط الخلفي، وأصبح اليوم من ركائز الفريق التي يعتمد عليها المدرب في سعيه لاستعادة التوازن والعودة إلى القسم الأول من الدوري الإسباني.

في المقابل، يرى متابعون جزائريون أن لوكا زيدان أصبح بنسبة كبيرة هو الحارس الأول لمنتخب الجزائر في الاستحقاقات المقبلة، خاصة مع اقتراب نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، فبينما يعيش بعض الحراس الآخرين فترات متذبذبة، يبرز زيدان خياراً واعداً يتمتع بالهدوء والخبرة الأوروبية. ويبدو أن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يراقب عن قرب تطور الحارس مع ناديه، خصوصاً بعد الأداء المتصاعد الذي يقدّمه في اللقاءات الأخيرة. فزيدان لا يملك فقط المهارات الفنية اللازمة، بل أيضاً الخلفية الذهنية التي اكتسبها من تجاربه السابقة مع أندية رايو فاييكانو وريال مدريد وراسينغ سانتاندير، وهو ما يجعله مرشحاً قوياً لقيادة عرين "الخضر" في المستقبل القريب.