زيدان يخرج عن صمته: منتخب فرنسا هدفي القادم

- زين الدين زيدان يبرز كمرشح قوي لقيادة منتخب فرنسا بعد إعلان ديدييه ديشان عن رحيله المرتقب عقب كأس العالم 2026، حيث يسعى زيدان لتحقيق حلمه القديم بتدريب المنتخب الوطني. - زيدان، الذي قاد ريال مدريد لتحقيق 11 لقباً بارزاً، بما في ذلك ثلاثية دوري أبطال أوروبا التاريخية، يعبر عن شغفه واستعداده لتقديم شيء مميز مع منتخب فرنسا. - الاتحاد الفرنسي وزيدان يلتزمان الصمت حول مستقبل القيادة، بينما يستعد زيدان بهدوء للخطوة القادمة التي قد تعيد تشكيل الكرة الفرنسية.

خرج الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان (53 عاماً) عن صمته ليسلط مجدداً الأضواء حول مقعد قيادة منتخب فرنسا، بعدما أعلن المدرب الحالي ديدييه ديشان رحيله المرتقب عقب نهائيات كأس العالم 2026، وبينما يقترب "الديوك" من حسم تأهلهم للمونديال خلال رحلتهم إلى أيسلندا يوم غدٍ الاثنين، بدأت الأنظار تتجه نحو زيدان الذي لا يزال يبحث عن مغامرة جديدة، منذ مغادرته تدريب نادي ريال مدريد الإسباني عام 2021.

وقال زيدان، في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الأحد، خلال وجوده في مدينة ترينتو الإيطالية للمشاركة في مهرجان الرياضة الذي تنظمه صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت: "سأعود بالتأكيد إلى التدريب، هل سأدرّب يوفنتوس؟ لا أعرف لماذا لم يحدث ذلك، لكن هذا النادي في قلبي، لقد قدّم لي الكثير، لا أعلم ما الذي يخبّئه لي المستقبل، غير أن أحد أهدافي هو تدريب منتخب فرنسا، وأشعر بأنني قادر على تقديم شيء مميز مع الفريق الوطني، وهذا ما أودّ تحقيقه يوماً ما".

ولا تعتبر رغبة زيدان في تدريب منتخب فرنسا جديدة، بل هي حلم قديم يسكنه منذ سنوات. ففي يونيو/ حزيران 2022، وخلال مقابلة مطوّلة مع صحيفة ليكيب بمناسبة بلوغه الخمسين، كشف "زيزو" بوضوح عن طموحه، وبعد عامين تقريباً، عاد ليؤكد الحلم نفسه قائلاً: "أشعر بأن لي مكاناً في منتخب فرنسا، فقد قضيت معه أكثر من 12 عاماً لاعباً، إنه حلم يراودني، وأتطلع بشغف لتحقيقه عندما يحين الوقت المناسب".

ويلتزم في الوقت الحالي كل من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وزين الدين زيدان الصمت حيال ما يبدو أنه سرّ مكشوف ينتظر اللحظة المناسبة للإعلان، فخلف الأبواب المغلقة، يعمل المدرب السابق لفريق ريال مدريد بهدوء ودقّة على التحضير للخطوة، التي قد تُعيد رسم ملامح الكرة الفرنسية بعد رحيل ديدييه ديشان عقب مونديال 2026 في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

وحقق زيدان نجاحاً باهراً خلال فترة توليه تدريب الفريق الملكي، إذ قاد "الميرينغي" في فترتين (2016-2018، ثم 2019-2021) إلى التتويج بـ11 لقباً، أبرزها ثلاثية تاريخية في دوري أبطال أوروبا توالياً (2016 و2017 و2018)، في إنجاز تاريخي، كما ظفر بلقب الدوري الإسباني مرتين (2017 و2020)، إلى جانب كأسين للسوبر الإسباني، وبطولتين للسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية في مناسبتين أيضاً.