زيدان يختار الأفضل بين أساطيره السابقين ونجوم الحاضر

- زين الدين زيدان يثير الجدل بتصريحاته حول أفضل اللاعبين الذين دربهم في ريال مدريد، معبراً عن إعجابه بكريستيانو رونالدو، لوكا مودريتش، توني كروس، وكريم بنزيمة، واصفاً إياهم بأنهم قدموا عروضاً كروية مذهلة. - زيدان يشيد بالمواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، مثل جواو نيفيز وفتينيا من باريس سان جيرمان، ولامين يامال من برشلونة، مؤكداً أنهم يجسدون فكرة كرة القدم الجميلة. - رغم افتقاده لأجواء التدريب، لم يعلن زيدان عن رغبته في العودة قريباً، لكنه لمح إلى انتظاره المشروع المناسب.

أثار المدرّب الفرنسي زين الدين زيدان (53 عاماً)، جدلاً واسعاً بعدما تحدث بصراحة عن اللاعبين الذين يعتبرهم الأفضل، سواء الذين دربهم خلال إشرافه على نادي ريال مدريد، أو الناشطين حالياً في مختلف الدوريات الأوروبية، في تصريحاتٍ أدلى بها أمس الاثنين، خلال مشاركته في مهرجان "ترينتو" الذي تنظّمه صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية. ولم يتردّد "زيزو" في إظهار إعجابه بعددٍ من اللاعبين، مؤكداً أنّه عاش معهم فترةً لا تُنسى من المجد الأوروبي والهيمنة المحلية، كما امتدح في الوقت نفسه بعض نجوم الجيل الجديد، الذين يواصلون إعادة تعريف كرة القدم المعاصرة بأسلوبهم المبدع.

واستعاد زيدان، في حديثه، ذكرياته الذهبية مع ريال مدريد حين سُئل عن الاختيار بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، وزميله السابق، الكرواتي لوكا مودريتش (40 عاماً)، فاكتفى بابتسامة أرفقها بجواب حاسم: "أختارهما معاً، لا يمكن أن أفرّق بينهما، تماماً كما أحبّ توني كروس وكريم بنزيمة". وأضاف قائلاً: "كنت محظوظاً بتدريب لاعبين لا يُصدّقون، كانوا يقدّمون في كل حصة تدريبية عرضاً كروياً لا تُرى فيه حتى الكرة من سرعة التمرير والدقة".

وواصل المدرب الفرنسي حديثه مُبدياً إعجابه بعدد من المواهب الصاعدة بقوّة في سماء الكرة الأوروبية، مُعتبراً إياهم الامتداد الطبيعي لفكرة كرة القدم الجميلة التي يؤمن بها. واختارَ لاعبَ يوفنتوس السابق الثنائي البرتغالي في صفوف باريس سان جيرمان: جواو نيفيز (20 عاماً)، وفتينيا (25 عاماً)، مشيراً إلى أنهما يجسدان جوهر المشروع الباريسي. كما أشاد زيدان بموهبة نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال (18 عاماً)، مؤكداً أنّه يملك لمسة فنية نادرة وإبداعاً فردياً مميزاً، كما أشاد بنجم فريق السابق، التركي كينان يالديز، معتبراً إياه من أهم المواهب الصاعدة حالياً.

وعبّرَ زيدان في ختام تصريحاته عن افتقاده أجواء المستطيل الأخضر، دون أن يُعلن صراحةً رغبته في العودة للتدريب قريباً، لكنه لمّح إلى أنّه سيختار المشروع المناسب في الوقت المناسب.