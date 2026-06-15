زيدان يحسم خياره بين الجزائر وفرنسا في مونديال 2026

- زين الدين زيدان يختار دعم ابنه لوكا زيدان، حارس مرمى الجزائر، في كأس العالم 2026، متجاهلاً مباراة فرنسا الأولى ضد السنغال، حيث يتواجد في كانساس سيتي لمتابعة مواجهة الجزائر والأرجنتين. - زيدان يقوم بجولة عائلية في الولايات المتحدة برفقة أبنائه إنزو وثيو وإلياس، لدعم لوكا الذي تعافى من إصابة في الفك ويستعد لمواجهة بطل العالم 2022. - لوكا زيدان، البالغ من العمر 28 عاماً، يملك سجلاً مميزاً مع الجزائر، حيث حافظ على شباكه نظيفة في خمس من سبع مباريات دولية، مما يعزز ثقة المدرب بيتكوفيتش به.

حسم النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان موقفه بين متابعة منتخب فرنسا أو منتخب الجزائر في مستهل مشوارهما بكأس العالم 2026، بعدما اختار التوجه إلى كانساس سيتي لدعم نجله لوكا زيدان، حارس مرمى "الخضر"، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين.

ووفقاً لما نشره موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، نقلاً عن صحيفة "ليكيب"، يحضر زيدان حالياً في الولايات المتحدة، حيث قرر القيام بجولة أميركية عائلية لمساندة ودعم ابنه لوكا، الذي يستعد لخوض اختبار كبير مع المنتخب الجزائري أمام بطل العالم 2022. وجاء اختيار زيدان لافتاً، خصوصاً أن مباراة فرنسا الأولى في المونديال أمام السنغال مقررة قبل ساعات فقط من مواجهة الجزائر والأرجنتين، لكنها ستقام في ولاية نيوجيرسي، بينما فضّل "زيزو" التوجه إلى الغرب الأوسط الأميركي لمتابعة نجله من المدرجات.

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وكان زيدان قد ظهر في مباراة البرازيل والمغرب، التي انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن يقرر السفر إلى كانساس سيتي برفقة أبنائه الثلاثة الآخرين، إنزو وثيو وإلياس، لحضور الظهور المونديالي الأول للجزائر أمام الأرجنتين. ويبلغ عمر لوكا زيدان 28 عاماً، ويدخل البطولة بعد تعافيه الكامل من كسر في الفك، كما يملك نجل زيدان حصيلة لافتة مع المنتخب الجزائري، بعدما خرج بشباك نظيفة في خمس مباريات من أصل سبع مشاركات دولية، ما عزز قرار المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بالاعتماد عليه أساسياً في المونديال الذي أوقع الجزائر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبي الأردن والنمسا.