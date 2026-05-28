زيدان يتلقى عرضاً مفاجئاً من فريق تركي

- زين الدين زيدان يرفض عروضاً تدريبية عديدة، لكن نادي بشكتاش يحاول إقناعه بتولي تدريب الفريق بعد معاناته في السنوات الأخيرة وغيابه عن منصات التتويج بسبب هيمنة غلطة سراي. - إدارة بشكتاش أرسلت مبعوثاً خاصاً إلى مدريد للقاء زيدان وعرضت عليه عرضاً مغرياً، مع تأكيد استعدادهم لتلبية طلباته، رغم تفضيله تدريب منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026. - بشكتاش يأمل في أن يعيد زيدان الفريق إلى النجاح بفضل خبرته وشخصيته القوية، مع التركيز على الانضباط والمشاريع المستقبلية في سوق الانتقالات.

يرفض أسطورة الكرة الفرنسية السابق، زين الدين زيدان (53 عاماً)، الموافقة على الكثير من العروض، التي وصلت إليه، من أجل العودة إلى عالم التدريب، لكن إدارة نادي بشكتاش، قررت القيام بمحاولة أخيرة لإقناع المدير الفني السابق لريال مدريد، بالموافقة على العرض المقدم، نظراً إلى المعاناة الكبيرة التي عاشها الفريق خلال السنوات الماضية.

وذكرت صحيفة "فانتيك" التركية، الأربعاء، أن إدارة نادي بشكتاش قامت بمحاولة يائسة للغاية، بعدما أرسلت مبعوثاً خاصاً إلى العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل الاجتماع مع زين الدين زيدان، الذي يقيم هناك رفقة عائلته، وعرض عليه مهمة الإشراف على الفريق التركي، الذي تعرض لضربة موجعة للغاية في السنوات الماضية، عقب غيابه عن منصة التتويج، بسبب هيمنة غريمه غلطة سراي، الذي حسم لقب الدوري الممتاز في موسم 2025-2026.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي بشكتاش طلبت من زيدان عدم التسرع في الرفض، والتفكير بجدية، لأن العرض المقدم لا يمكن رفضه، مؤكدين استعدادهم لتلبية طلبات المدرب الفرنسي، الذي اشتهر خلال السنوات الماضية، بعدم قبوله فكرة العودة إلى التدريب مرة أخرى، رغم العروض المغرية سواء من بايرن ميونخ الألماني أو مانشستر يونايتد الإنكليزي وغيرها من الأندية الأوروبية الكبرى.

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي بشكتاش أعطت مهلة إلى زيدان، لأنها تعلم رغبته بتدريب منتخب فرنسا، خلفاً لديديه ديشان، الذي كشف أمام وسائل الإعلام العالمية، أنه سيترك الجهاز الفني لـ"الديوك" بعد نهاية الرحلة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن إدارة نادي بشكتاش ما زالت متمسكة بالأمل، رغم صعوبة المهمة، إذ ترى أن زيدان يمتلك الشخصية والخبرة القادرتين على إعادة الفريق إلى منصات التتويج، وفرض الانضباط داخل غرفة الملابس، والإشراف على مشروع الصفقات التي سيتم حسمها في "الميركاتو" الصيفي.