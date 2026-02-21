زيدان مدرباً لمنتخب فرنسا؟ هذه تفاصيل القرار الغامض

- زين الدين زيدان، المدرب الفرنسي البارز، أصبح محور حديث الصحف بعد شائعات عن اتفاقه لقيادة منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026، وفقاً لمعلومات غير مؤكدة من الصحافي فابريزيو رومانو. - رغم انتشار الأخبار، لم ينشر رومانو أي تأكيدات حول موافقة زيدان على تدريب المنتخب، مما يترك الأمور غامضة وغير مؤكدة حتى الآن. - زيدان يُعتبر مرشحاً قوياً لخلافة ديديه ديشان، بفضل نجاحاته مع ريال مدريد، حيث حقق دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

تحول اسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (53 سنة)، إلى حديث الصحف الرياضية العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد المعلومات التي أشارت إلى أن الصحافي المختص في الميركاتو، الإيطالي، فابريزيو رومانو، حسم مستقبل مدرب نادي ريال مدريد الإسباني السابق.

ونشرت عدة وسائل إعلامية، السبت، خبر اتفاق شفهي بين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والمدرب زيدان لقيادة منتخب فرنسا بعد نهاية مشاركة منتخب "الديوك" في بطولة كأس العالم 2026، وذلك وفقاً لمعلومات نشرها الصحافي الإيطالي المختص في الميركاتو، فابريزيو رومانو، الذي عادةً ما ينشر خبراً في سوق الانتقالات ويحدث فعلياً بعد ساعات من نشره للمعلومات.

ولكن في قصة زيزو وتدريب منتخب فرنسا، اتضح أن فابريزيو رومانو لم ينشر أي معلومات حول موافقة زيدان على تدريب منتخب فرنسا، لا عبر حسابه في موقع إكس ولا عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، إذ تمت مراجعة الحسابين بشكل دقيق في آخر 24 ساعة ولم يظهر أي خبر نشره الصحافي الإيطالي يتعلق بموافقة زيدان على تدريب منتخب الديوك، لتبقى الأمور غامضة وغير مؤكدة حتى الآن.

في المقابل، يبقى اسم الفرنسي من الأسماء المرشحة بقوة لخلافة المدرب، ديديه ديشان، في تدريب منتخب فرنسا بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026، خصوصاً أنه لا يمانع فكرة قيادة منتخب بلاده في ظل عدم تدريبه أي فريق حالياً، كما أن نجاح زيزو مع ريال مدريد الإسباني وتحقيقه إنجازات شخصية وجماعية كبيرة وأبرزها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث سنوات متتالية، يجعل من زيدان واحداً من المدربين المفضلين لدى الاتحاد الفرنسي في حال مغادرة ديشان منصبه.