زيدان مدرباً لمنتخب فرنسا رسمياً خلفاً لديشان لمدة 4 سنوات

- أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين زين الدين زيدان مدرباً للمنتخب الوطني خلفاً لديدييه ديشان، بعد أداء فرنسا في كأس العالم 2026، حيث احتل الفريق المركز الرابع. - زيدان، الذي يُعتبر من أفضل لاعبي الكرة الفرنسية، قاد فرنسا للفوز بكأس العالم 1998 وكأس أوروبا 2000، وسبق له تدريب ريال مدريد، حيث حقق دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. - سيبدأ زيدان مهمته مع المنتخب في أغسطس، مع أول ظهور له في دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر، ويضم الفريق لاعبين مميزين مثل كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي.

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين اللاعب السابق، زين الدين زيدان (54 عاماً)، مدرباً لـ"الديوك"، خلفاً للمدير الفني السابق، ديدييه ديشان، والذي كان متفقاً على رحيله بعد نهاية كأس العالم 2026، التي جرت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، واحتلّ خلالها زملاء المهاجم كيليان مبابي المركز الرابع بعد الخسارة أمام إنكلترا، عقب الخروج أمام إسبانيا في نصف النهائي.

وأمام أكثر من 120 صحافياً ومصوراً في مقرّ الاتحاد الفرنسي، أكد الرئيس فيليب ديالو، تعيين زيدان مدرباً للمنتخب لمدة أربع سنوات، بعدما كان ذلك متوقعاً من أشهرٍ طويلة عقب الاتفاق بين الطرفين على تولي هذه المهمة مباشرة بعد المونديال، خاصة أن زيدان قرر انتظار هذه الفرصة التي عبّر في أكثر من مناسبة عن رغبته في خوضها.

ويُعتبر زيدان اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة الفرنسية بشهادة العديد من النقاد والمتابعين، باعتبار أنّه الذي ساهم في قيادة الديوك إلى لقب كأس العالم 1998 على حساب البرازيل حين سجل هدفين، إضافة لمساهمته في حصد التاج الأوروبي عام 2000 على حساب إيطاليا، وبلوغه اللقاء الختامي لمونديال 2006 قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام إيطاليا، عقب طرده بسبب النطحة الشهيرة للمدافع ماركو ماتيراتزي.

وبعد سنوات من التعلّم، والعمل مساعداً للمدير الفني الأسبق في ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تولى زيدان تدريب الميرنغي مرتين بين 2016-2018 ومن ثم 2019-2021، وخلالها استطاع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات متتالية أعوام 2016 و2017 و2018، ليبتعد بعدها عن المشهد التدريبي من دون خوض أي مغامرة.

وسيبدأ زيدان رحلته مع منتخب فرنسا في الأول من أغسطس/ آب المقبل، في حين سيكون ظهوره الافتتاحي اعتباراً من شهر سبتمبر/ أيلول من بوابة دوري الأمم الأوروبية، وهو الذي يضمّ في تشكيلته العديد من الأسماء المميزة، على غرار كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسه، وريان شرقي، وديزيريه دويه، وبرادلي باركولا.