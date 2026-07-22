زيدان غاضب من ديشان.. كواليس الخيانة في 2012

- اشتعل الخلاف بين زين الدين زيدان وديديه ديشان بسبب الطريقة التي تولى بها ديشان تدريب منتخب فرنسا في 2012، مما أدى إلى انهيار صداقتهما وتجنب ذكر بعضهما أمام الإعلام. - زيدان وديشان كانا جزءًا من تشكيلة فرنسا التي فازت بكأس العالم 1998، لكن زيدان يعتقد أن ديشان خان لوران بلان بالتواصل مع الاتحاد الفرنسي قبل استقالة بلان، وهو ما ينفيه ديشان. - زيدان يتجنب الظهور في أي حدث يشارك فيه ديشان، مؤمنًا بأن بلان تعرض للخيانة من أقرب المقربين.

اشتعل الخلاف بين نجم كرة القدم الفرنسية السابق، زين الدين زيدان (54 عاماً)، مع زميله السابق ديديه ديشان، بسبب الطريقة التي تولى فيها الإشراف على تدريب منتخب فرنسا في عام 2012، الأمر الذي جعل الصداقة تنهار بين الرجلين، وجعلهما يتجنبان ذكر بعضهما أمام وسائل الإعلام، وفق ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الثلاثاء.

وأكدت الصحيفة أن زين الدين زيدان كانت تجمعه علاقة صداقة قوية مع ديشان، وبخاصة أن الثنائي كان من ضمن التشكيلة التي ساهمت بحصد منتخب فرنسا لقب بطولة كأس العالم 1998، بعد الفوز على منتخب البرازيل في المواجهة النهائية التي جمعت بينهما حينها، لكن كُل شيء انهار في عام 2012، عندما استقال لوران بلان من منصبه في الجهاز الفني لـ"الديوك".

ويعتقد زين الدين زيدان مع الكثير من أبطال مونديال 1998، أن ديديه ديشان خان زميله السابق لوران بلان، بعدما أصبح يتواصل مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حتى يتولى مهمة الإشراف على الجهاز الفني لمنتخب "الديوك"، قبل أن يفكر بلان بخيار الاستقالة، وهو الأمر الذي ينفيه ديشان وبشدة، إلا أن مدرب ريال مدريد السابق يرفض تصديق هذا التبرير.

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وخلال 14 عاماً تجنب زين الدين زيدان وديديه ديشان ذكر بعضهما البعض في أحاديثهما أمام وسائل الإعلام، حتى وصل الأمر بمدرب نادي ريال مدريد السابق، إلى عدم الظهور نهائياً في أي حدث يكون فيه صديقه السابق فيه، لأن نجم الكرة الفرنسية السابق مؤمن بفكرة أن زميله لوران بلان تعرض إلى خيانة من قبل أقرب المقربين إليه.

ويذكر أن زين الدين زيدان قاد منتخب فرنسا إلى تحقيق لقب بطولة كأس العالم 1998 للمرة الأولى في تاريخ "الديوك"، بعدما نجح في تسجيل هدفين بالمواجهة النهائية أمام منتخب البرازيل، الذي تجرع مرارة الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، يوم 12 يوليو/تموز عام 1998، وهو الأمر الذي مهد الطريق أمام الفريق الأوروبي، الذي عاد للصعود على منصة التتويج في مونديال روسيا 2018.