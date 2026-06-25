زيدان خلف الكواليس يُهيئ بارتيز لهذا المنصب في منتخب فرنسا

- زين الدين زيدان يستعد لقيادة منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026، خلفاً لديديه ديشان الذي قاد المنتخب منذ 2012 وحقق إنجازات بارزة مثل الفوز بكأس العالم 2018 والوصافة في 2022. - زيدان بدأ في تشكيل جهازه الفني، حيث يُحضّر زميله السابق فابيان بارتيز لتدريب حراس المرمى، مستفيداً من خبرته الكبيرة في الأندية والمنتخب الفرنسي. - بارتيز، الذي عمل كمستشار فني لحراس المرمى في 2010، سيعزز الجهاز الفني لزيدان، خاصة مع التغييرات في قائمة الحراس بعد اعتزال هوغو لوريس.

يستعد مدرب ريال مدريد سابقاً الفرنسي زين الدين زيدان (54 عاماً) لقيادة منتخب فرنسا مباشرة بعد نهاية كأس العالم 2026، وخلافة مواطنه ديديه ديشان (57 عاماً) الذي أعلن منذ مدة أن المشاركة في النسخة الحالية من المونديال ستكون آخر محطاته مع بطل العالم 1998 و2018، وبالتالي سيرحل عن المنتخب الذي قاده منذعام 2012، وخلال هذه السنوات، خاض الكثير من البطولات، أهمها المشاركة في كأس العالم 2014 في البرازيل (ربع النهائي) و2018 في روسيا (بطل) و2022 في قطر (الوصيف)، إضافة إلى المشاركة في بطولات أوروبا وأهم نتيجة الحصول على الوصافة في نسخة 2016.

ومع اقتراب انطلاقة تجربته، شرع زيدان في إعداد الجهاز الفني الذي سيكون إلى جانبه في قيادة منتخب فرنسا، وفق ما أكدته صحيفة ليكيب الفرنسية الأربعاء، حيث يُهيأ زميله السابق في المنتخب فابيان بارتيز ليتولى مهمة تدريب حرّاس المرمى. ويملك بارتيز تجربة كبيرة في ملاعب كرة القدم بعدما لعب لأندية قوية، وخاصة أولمبيك مرسيليا الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنكليزي، كما توج بطلاً للعالم في 1998 وبطل أوروبا في عام 2000، في الجيل الذهبي لكرة القدم الفرنسية.

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وسبق لفابيان بارتيز العمل في المنتخبات الفرنسية، فقد انضمّ إلى الجهاز التدريبي للمنتخب الفرنسي الوطني من خلال توليه منصب المستشار الفني لحراس المرمى في عام 2010 عندما تولى لوران بلان قيادة المنتخب الفرنسي. وسيحاول زيدان الاستفادة من خبرة بارتيز للنجاح في مهمته، خاصة أن التنافس بين حراس المرمى تراجع نسبياً منذ اعتزال هوغو لوريس، حيث أصبح مايك مانيان الحارس الأول، ولكن حصلت العديد من التعديلات في قائمة الحراس الاحتياطيين.