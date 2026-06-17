زيدان تدخل لإقناع بوعدي بفرنسا وهذا ما حصل

- أيوب بوعدي، الموهبة المغربية البارزة، اختار تمثيل منتخب المغرب في كأس العالم 2026 بعد تردد بين المغرب وفرنسا، رغم محاولات المدرب الفرنسي زيدان لإقناعه بتمثيل فرنسا. - في مايو الماضي، كان بوعدي في حيرة بين تمثيل المغرب أو فرنسا، لكنه اختار في النهاية تمثيل بلده الأصلي، معبراً عن فخره بجنسيته المزدوجة. - زيدان لم يقدم وعوداً لبوعدي، لكنه أشار إلى دور محتمل له في حال تولى تدريب المنتخب الفرنسي خلفاً لديديه ديشان.

كشف موقع راديو "أر أم سي" الفرنسي تفاصيل جديدة حول الموهبة المغربية أيوب بوعدي (18 سنة)، الذي ظهر بمستوى عالمي مع المغرب أمام منتخب البرازيل في أول مباراة في كأس العالم 2026، والتي تمحورت حول قصة رفضه تمثيل منتخب فرنسا في اللحظات الأخيرة قبل اختيار تمثيل منتخب أسود الأطلس في النهاية.

ووفقاً للمعلومات التي نشرها موقع راديو أر أم سي الفرنسي، الثلاثاء، فإن المغربي أيوب بوعدي (18 سنة)، وافق في البداية على تمثيل منتخب فرنسا، وحتى أن المدرب الفرنسي زيدان، الذي يُعد المرشح الأقرب لخلافة ديديه ديشان في تدريب منتخب "الديوك"، تدخل وتحدث مع النجم المغربي لمحاولة إقناعه بتمثيل بطل العالم مرتين (1998 و2018).

وفي التفاصيل، فإنه في شهر مايو/أيار الماضي، وعندما كان بوعدي يُحاول حسم قراره بتمثيل المغرب أو فرنسا من أجل أن يكون حاضراًفي كأس العالم 2026، كانت هناك حيرة كبيرة لاختيار المنتخب الذي يريد تمثيله، وهو الذي عبّر عن فخره بامتلاكه الجنسيتين الفرنسية والمغربية، ولكنه أكد في النهاية أن حلمه تمثيل بلده الأصلي المغرب في المونديال، وحسم قراره قبل أن يُعلن مدرب منتخب أسود الأطلس محمد وهبي عن القائمة النهائية للمونديال.

ولم يمنح زيدان أي وعود لبوعدي خلال محاولة إقناعه بتمثيل منتخب فرنسا بدلاً من المغرب، ولكنه حاول إقناعه بأنه سيكون له دور أساسي في حال تسلم مهمة تدريب "الديوك" خلفاً للمدرب ديديه ديشان، المتوقع رحيله بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026، مهما كانت النتيجة النهائية للمنتخب الفرنسي بطل العالم في عام 2018.